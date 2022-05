Karembeu: "Benzema es el mejor '9' de la historia del Real Madrid, es un líder"

Christian Karembeu ha hablado de los grandes nombres propios del fútbol en la actualidad en el programa Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad. De Leo Messi y las críticas que le han acompañado desde su fichaje por el Paris Saint-Germain a la posibilidad de verle jugar al lado de Cristiano Ronaldo. También de Karim Benzema y la opción de que Kylian Mbappé sea su compañero en el Real Madrid.

El exfutbolista ha reconocido el crecimiento de su compatriota: "Ahora sí, es el mejor 9 de la historia del Real Madrid. No fue fácil para él, porque empezó cuando estaba Morata, Higuaín, Cristiano Ronaldo. Siempre estuvo en la sombra de quienes estaban alrededor de él. Ahora que el Madrid no tiene una 'mega estrella' está Karim Benzema. Es muy completo. En el Real Madrid aprendió de los mejores. No es solo un líder desde lo técnico, también desde lo grupal".

Un Benzema que ha conectado a la perfección con Mbappé: "Benzema y Mbappé en la selección de Francia son increíbles juntos. Lo hacen muy bien, se buscan siempre y sobre todo con éxito. Lo vimos en la Copa de Naciones, cuando juegan juntos siempre es un peligro para los adversarios. Cuando los veo jugar juntos a Benzema y Mbappé me hacen acordar a Maradona y Burruchaga".

Leo Messi

En cuanto a Messi, tampoco ha obviado piropos para él: "Cuando juega Messi y a donde va siempre está todo lleno. Ocurre aquí en Francia. Es un jugador sensacional, pero también es una atracción para la Ligue-1. Messi es más que un jugador. En Francia tenemos que respetarlo más a este chico, porque atrae a la gente. Es muy importante. No se puede silbar nunca a Messi, porque es un crack. Es un error de los hinchas, porque Messi necesita afecta siempre y si el público le ofrece afecto, se va a terminar destacándose".

Leo Messi, con el PSG en el Santiago Bernabéu EFE

"No fue fácil para él dejar al Barcelona. Depende del técnico, lo que voy a decir, pero para mí Messi en el PSG tiene que ser designado como el líder del grupo. Messi es eso, si el PSG deja que lidere, guie y cuide al grupo van a ganar siempre, pero tienen que dejarlo que él sea el líder. Messi tiene que ser el líder para destacar su juego. Lo hemos visto 20 años en el Barcelona siendo así, entonces no podemos cambiarlo", ha continuado.

"Tiene que ir por ese camino, donde es el líder técnico y del grupo. Tiene que ser el capitán, porque sabe perfectamente su rol. Messi es una magia y tenemos que dejar de juzgarlo, porque sabemos que cuando toca la pelota, hay algo siempre", ha agregado sobre Leo Messi.

Aunque ha seguido hablando del argentino en relación con la posibilidad de verle jugando al lado de Cristiano: "El fútbol de hoy, estaría en condiciones de juntar a Messi y Cristiano. Se puede porque yo nunca pensé que Messi podía dejar el Barcelona, como tampoco que Cristiano haya dejado Real Madrid o la Juventus. En esta industria de fútbol se puede juntarlos, porque hay patrocinadores que pueden lograrlo, aparte hay mucha gente en el fútbol que está esperando que eso ocurra".

"El único club que puede unir a estos crack es el PSG, mira los crack que están allí: Neymar, Mbappé, Messi. Solamente el PSG lo puede hacer. A veces pienso verlos juntos en el Real Madrid, pero luego me pongo a pensar y no creo que Messi quiera jugar en el Real Madrid", ha sentenciado Karembeu.

[Más información - Lizarazu aconseja a Mbappé: "El Real Madrid es la opción más clara, perfecto para él"]

Sigue los temas que te interesan