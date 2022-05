Lizarazu aconseja a Mbappé: "El Real Madrid es la opción más clara, perfecto para él"

Bixente Lizarazu ve a Kylian Mbappé jugando en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. Así lo ha confesado en declaraciones para Téléfoot. El exfutbolista ha señalado, además, que el club blanco es el equipo "perfecto" para su compatriota. Aunque ha destacado que el delantero galo "todavía tiene mucho tiempo para tomar su decisión".

"Creo que el Real es la opción más clara. Esa cultura de la Champions, la electricidad que hay en este estadio (se refiere al Santiago Bernabéu). Además (el equipo) es perfecto, lo haría bien nada más llegar. La asociación con Benzema sería genial. Ahora bien, si está tardando tanto en decidirse es porque está esperando una respuesta del Paris Saint-Germain", ha señalado Lizarazu al medio de su país.

Aunque esa espera también, según él, puede responder a qué proyecto pueda ofrecerle el PSG en el futuro: "La respuesta es la estructura del PSG, la organización del PSG, el estado de ánimo, la mentalidad. Este equipo, colectivamente, ¿responderá? Hay una suma de individualidades, entonces tal vez esté esperando eso y cambios en ciertos líderes. Mbappé todavía tiene mucho tiempo para tomar su decisión, independientemente de las preguntas que se haga".

Madrid o París

Solo hay dos opciones en el futuro de Mbappé: París o Madrid. Su contrato con el Paris Saint-Germain vence el próximo 30 de junio y, hasta el momento, ha rechazado una y otra vez las propuestas que le han puesto sobre la mesa. Incluidos los 50 millones al año más una primera por continuidad. Aunque medios parisinos se aferran a la idea de que acabe renovando.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 Reuters

Incluso Le Parisien adelantó que había acuerdo entre las partes. Una noticia que no tardó nada de tiempo en desmentir la propia madre del futbolista. Fayza Lamary rescató en Twitter la noticia de dicho medio para negar la mayor. Al mismo tiempo, habló con el diario MARCA para ratificar el desmentido: "Es completamente falso que Kylian haya renovado". Y no solo eso, también se atrevió a decir que el Real Madrid "sigue siendo la primera opción" para el futuro de su hijo.

No se espera ninguna confirmación al culebrón hasta el próximo fin de semana del 21 de mayo. Es decir, hasta que el PSG no juegue su último partido de la Ligue-1 2021/2022, Kylian Mbappé no se pronunciará respecto a dónde jugará a partir del verano que viene.

[Más información - El jugador del PSG que se deja querer por el Real Madrid: "Todos sueñan con vestir esa camiseta"]

Sigue los temas que te interesan