Guardiola ya piensa en el Santiago Bernabéu: "Tenemos que recuperarnos bien"

Este miércoles, el estadio Santiago Bernabéu se prepara para una nueva noche mágica en la Champions League. Después de conquistar su 35ª Liga, el Real Madrid recibe al Manchester City. Los ingleses todavía se están jugando la Premier League, pero después de vencer al Leeds (0-4) se enfocan en la máxima competición del fútbol europeo.

Pep Guardiola ya ha cambiado el chip. Al menos es lo que dejo ver después del triunfo en el Elland Road. Porque, según ha afirmado el técnico de los skyblues, durante los últimos días han intentado "apartar la eliminatoria contra el Real Madrid" para centrarse "en la Premier". Mientras que en la BBC, también ha recordado al equipo blanco: "Tenemos que recuperarnos bien e ir a Madrid. Eso es todo".

En la cadena de televisión, el de Sampedor ha explicado que si no van a por todas en cada partido, será el Liverpool el que cante el alirón: "Hemos estado muchas veces en esta posición. No se trata de la presión, es algo simple: tenemos que ganar todos nuestros partidos para ser campeones. Si no lo hacemos, el Liverpool será campeón".

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City de la temporada 2021/2022 Danny Lawson / PA Wire / dpa

Mientras que ha revelado, de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, que Aké "tuvo un pequeño golpe en el tobillo, pero pudo marcar". Él fue uno de los protagonistas del duelo ante el Leeds: "Después del segundo gol de Aké creamos muchas oportunidades. Es un buen resultado para afrontar el partido de la Champions League".

Comparación

Guardiola, además, tampoco olvidó la Champions League por otro motivo: la comparativa que le hizo un periodista entre el Wanda Metropolitano, que visitó para enfrentarse al Atlético de Madrid en los cuartos de final, y Elland Road. "No quiero compararlos o tendré problemas. Desde que llegué me han hablado mucho de Elland Road. El año pasado el partido fue a puerta cerrada. Ahora entendí de nuevo por qué es tan especial jugar aquí", ha apuntado el ex del Barcelona.

Para finalizar, ha hablado a sus opciones para conquistar una nueva Premier: "Sabemos lo que tenemos que hacer. Ganar nuestros partidos. Está en nuestras manos. Wolverhampton, Newcastle, West Ham y Aston Villa. Si los ganamos todos, seremos campeones. Si perdemos puntos, el Liverpool será campeón". "Es un privilegio y un honor intentar ganar la que sería nuestra cuarta Premier League en cinco años", ha sentenciado Pep.

[Más información - El Dortmund confirma la cláusula de rescisión de Haaland: "Si no, se habría ido al United"]

Sigue los temas que te interesan