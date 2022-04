Pep Guardiola no da veracidad a los rumores sobre Haaland: "Tengo otras cosas en mi cabeza"

Después de que el entorno de Erling Haaland haya desmentido cualquier acuerdo entre el Manchester City y el jugador de fútbol, Pep Guardiola tampoco ha querido hablar sobre la situación de las negociaciones entre las dos partes. El entrenador catalán prefiere centrarse en el duelo de la Premier League ante el Brighton & Hove Albion, aunque también tendrá un ojo en el Manchester United - Liverpool que se disputa entre semana.

El Daily Mail reveló que el City había dado un paso significativo por Erling al llegar a un acuerdo con Mino Raiola y su padre, Alf-Inge Haaland. Esta información fue inmediatamente desmentida desde Noruega por Jan Aage Fjortoft. Aún así, le hicieron la pregunta sobre estos rumores a Guardiola: "No hay respuesta a su pregunta. No tengo la preocupación ni este asunto está en mi cabeza en este momento para pensar en lo que va a pasar en este club la próxima temporada".

Guardiola insistió en que solo piensa en la presente campaña. "Estamos jugando con un buen delantero esta temporada. Entonces, no sé qué va a pasar en el futuro. Es la próxima temporada, así que no voy a hablar. Sabes, he estado viviendo con rumores durante mucho tiempo, durante muchos años y nunca he hablado de ventanas de transferencia, especialmente cuando tenemos en juego cosas increíbles durante esta temporada", explicó Pep.

Por ahora, Haaland no ha aceptado un contrato millonario con el City (que se iría por encima de los 25 millones netos por temporada) ni el club británico está listo para pagar ya los 75 millones de la cláusula del jugador. El exfutbolista noruego Fjortoft, muy cercano a la familia de Erling, aseguró que "podría terminar en Manchester y Madrid", pero que "no hay acuerdo hasta ahora". Sigue el debate interno sobre qué oferta aceptar.

Problemas de vestuario

Desde Reino Unido se habla de que el City tendría que pagarle un salario semanal de casi 500.000 euros, con ciertos complementos que elevarían esa cifra hasta los 600.000 (más de 31 millones de euros), es decir, lo mismo que cobra Kevin De Bruyne. El centrocampista belga encabeza la escala salarial del equipo del norte de Inglaterra y, según informan desde las islas, están decididos a no romper su estructura de contratos.

El Manchester City está siendo cauteloso con las cifras, ya que no quiere molestar a los pesos pesados del club. Por ejemplo, desde Inglaterra señalan que uno de los perjudicados por dar privilegios a Haaland podría ser el otro responsable de que el equipo de Guardiola esté en las semifinales de la Champions: Phil Foden. El joven inglés, con contrato hasta 2024, se está ganando una renovación a peso y que su salario mejore hasta los más de 10 millones de euros al año. En el Reino Unido se cree que pedirá más dinero si los emolumentos de Erling son tan altos.

