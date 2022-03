La locura de Modric en el Bernabéu: una carrera para la historia y un pase imposible a Benzema

Karim Benzema acaparó todos los focos este miércoles en el Santiago Bernabéu con su hat-trick, pero nada de esto habría pasado sin un nuevo gran partido de Luka Modric. El croata volvió a ser decisivo en un día en el que corrió más que nadie, pasó mejor que el resto y controló el juego como ningún otro jugador sobre el césped. El Balón de Oro dejó para el recuerdo una carrera estratosférica, de las que levantan a la grada. Por si fuera poco, encontró el único hueco posible para que el galo hiciera el segundo. Además, lo hizo de forma que el delantero no entrase en fuera de juego.

Modric, que llegó al Real Madrid en su día para tapar vergüenzas y no era mejor que De las Cuevas, impartió, con 36 años, otro seminario que será de estudio obligatorio en las escuelas deportivas a no mucho tardar. Su recuperación en el segundo gol, la carrera y el pase a Vini fueron ya medio gol. Pero es que uno no se espera que, al abrirse el tiro de cámara, vuelva a aparecer el croata en el borde del área y sea él el que se invente otro pase imposible para que Benzema culmine. Está en todas partes y en todas está bien.

"Cada día son mejores", dijo Ancelotti en rueda de prensa tras la fiesta europea sobre Karim Benzema y Luka Modric. El primero superó a Alfredo Di Stéfano en la lista de máximos goleadores de la entidad. El segundo sigue haciendo su legado más grande con un mantra que repiten todos los madridistas: "Es un jugador por el que merece la pena pagar la entrada y ver al menos una vez en tu vida en directo". El croata sigue dejando una trayectoria de ensueño que está generación nunca podrá olvidar. Es uno de los mejores jugadores de la historia de la entidad.

Esquema del segundo gol de Karim Benzema al PSG David Vicente

El buen vino, como Luka Modric, mejora con los años. Porque el secreto de la eterna juventud no lo tienen ni los mejores caldos ni las mejores lociones para no envejecer. Ni siquiera las pócimas más sofisticadas que se ponen a prueba en los laboratorios para luchar contra el paso del tiempo. Lo tiene un mediocentro croata que va camino de cumplir una década vestido blanco. Lo del '10' del Real Madrid es digno de estudio. Muchos están preocupados por su futuro y por quién puede ser su relevo, y con razón, pero lo cierto es que parece eterno.

"Hasta los 40"

Su fútbol sigue convenciendo a todos en el club blanco, que ya piensa en una renovación del contrato del centrocampista una temporada más. El Real Madrid y el croata verán como pronto queda plasmada la firma en una nueva vinculación que prologue su estancia hasta 2023. Su objetivo era jugar el Mundial de Catar 2022; lo hará con Croacia de blanco y también jugará en el Nuevo Santiago Bernabéu. Luka Modric sigue escribiendo páginas de un libro que parece no tener fin.

El pase de Luka Modric a Karim Benzema.

El propio Luka Modric afirmaba ante los medios de comunicación que el proceso de su renovación sería "lo que el Real Madrid quisiera". No siente que haya algo que le vaya a detener para no regalar otra década de fútbol prodigioso. Porque no solo es jugar a este nivel con 36 años, es lo alto que llegan su juego y su calidad. Florentino Pérez, tras ganar la Supercopa, declaró públicamente que está otra vez a nivel de Balón de Oro, algo que parecía imposible incluso para los incondicionales del jugador. Este miércoles lo volvió a demostrar.

[Más información: La gran noche de Karim Benzema ante el PSG: los secretos de su rendimiento con 34 años]

Sigue los temas que te interesan