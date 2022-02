Las tentaciones de Marco Asensio: quiere quedarse en el Real Madrid, pero tiene novias en Europa

El Real Madrid tiene dos casos abiertos de jugadores que terminan sus contratos en 2023. Uno es Toni Kroos, que renovará cuando quiera hacerlo. El otro es Marco Asensio, sobre el que hay más dudas. Su buen momento de forma ha vuelto a traer su caso al primer plano de interés en la cúpula blanca que se plantea su renovación. Mientras se debate su caso, el entorno del jugador ya tiene constancia del interés de clubes como Paris Saint-Germain, Juventus o Borussia Dortmund.

Al balear le pitaron en el último partido en el Santiago Bernabéu, como a otros de sus compañeros, y él reaccionó marcando y pidiendo que se callaran y animaran. Un gesto que cobra especial importancia en lo que respecta al futuro del jugador. Le quedan 16 meses de vinculación en el Madrid y no quiere que se acabe ahí. Después de ser una eterna gran promesa, todavía cree que puede triunfar de blanco y no se conforma con seguir en un rol secundario.

Esta temporada ha vuelto a dar un paso adelante, siendo su año más goleador en Liga (7) y confirmándose como el tercer mayor peligro ofensivo (9 goles en total, tras Benzema -25- y Vinicius -16-). Sus números también convencen para seguir contando con sus servicios, pero no se le ve como la estrella que apuntaba a ser. Su renovación está sobre la mesa... pero con límites establecidos. El Real Madrid no piensa en una renovación al alza en el caso de Asensio.

Marco Asensio mandando callar tras algunos pitos en el Santiago Bernabéu AFP7 / Europa Press

Mientras tanto, le llegan algunos cantos de sirena de Europa. Hace unas semanas aparecía el nombre del PSG, que busca alternativas en el mercado ante la más que posible marcha de Kylian Mbappé este verano, precisamente rumbo al Real Madrid. En las últimas horas han aparecido intereses nuevos. Uno de los clubes que estaría interesado en contratar al balear sería la Juventus. Además, en Alemania hay interés desde el Borussia Dortmund si llega la venta de Erling Haaland.

Francia, Alemania, Inglaterra...

El PSG empieza a asumir que las horas de Mbappé en Francia están contadas. Desde la capital francesa ven al jugador mallorquín como una opción muy positiva para reforzar su plantilla. Se trata de un futbolista que ha crecido considerablemente este curso en el Real Madrid siendo habitual de los planes de Carlo Ancelotti. Uno de los nombres que más ha sonado en las últimas semanas es el de Ousmane Dembélé, pero Asensio también es una posibilidad.

Si en París están pendientes del sustituto de Mbappé, en Alemania piensan cómo llenar el hueco de Erling Haaland. El dinero que dejaría el delantero noruego en el Dortmund serviría para encontrar nuevas incorporaciones. Aunque es Karim Adeyemi el nombre que desean, también se busca un grado de experiencia por parte de los dirigentes germanos. Además, creen que podrían ayudar a Asensio a encontrar su ansiado salto de nivel a la regularidad.

Marco Asensio, bajo la mirada del Santiago Bernabéu. AFP7 / Europa Press

La Vecchia Signora también le sigue la pista. Mientras que el conjunto merengue le ofrece renovar por cuatro temporadas a razón de seis millones con variables, tanto en Italia como en otros lugares pondrían más dinero encima de la mesa. El buen momento por el que atraviesa el jugador ha provocado que el interés de los grandes del continente aumente. La Juventus está en plena renovación y encontraría en el español un revulsivo interesante. No les importaría esperar a su libertad.

En Inglaterra siempre le han querido, con un fuerte interés del Liverpool en el pasado, aunque el fichaje de Luis Díaz le quita opciones, y con rumores ahora que le relacionan con el Arsenal. También en el resto de Europa tiene un buen cartel aunque no haya terminado de explotar en el Real Madrid. Eso provoca que el club blanco no descarte una venta si el jugador no está de acuerdo con las condiciones de la renovación, algo parecido a lo que ocurrió con Raphaël Varane el último verano.

