El Real Madrid debe decidir sobre Gravenberch: su fichaje no puede esperar a 2023

En un mercado de fichajes marcado por el ruido que generan dos grandes operaciones (las de Kylian Mbappé y Erling Haaland) hay más oportunidades. El Real Madrid, pese a estar centrado en la llegada de los dos colosos, no pierde de vista a otrros fichajes que puedan reforzar zonas del campo donde se necesita. La medular será 'tocada' y Ryan Gravenberch es uno de los nombres señalados en la agenda.

Gravenberch tiene 19 años (cumplirá 20 en mayo) y es futbolista del Ajax de Ámsterdam, formado en su cantera. Es un centrocampista que combina talento y un poderoso físico, cualidad clave en el fútbol actual y el Madrid lo sabe. Esta temporada ha sido la de su explosión definitiva y apunta a fichar por un club de nivel élite en verano.

El Real Madrid lleva tiempo monitoreando a Gravenberch y se podría decir que lleva cierta ventaja en la carrera por su fichaje. Para hacerse con él habrá que ganar a Bayern Múnich, que le quiere como recambio de Tolisso, y un Barça que tiene buenas relaciones con el Ajax, pero al que los problemas financieros ahogan.

La incorporación de Gravenberch forma parte del plan diseñado por el Real Madrid para hacer menos traumático el relevo con la CMK (Casemiro, Modric y Kroos), uno de los mejores centros del campo de la historia del fútbol. Fede Valverde y Camavinga forman parte de él y falta poner la guinda con uno o dos fichajes más.

Ryan Gravenberch AFP7 / Europa Press

El momento de fichar a Gravenberch es ahora. Primero porque su potencial le coloca entre las grandes apuestas del fútbol europeo desde hace tiempo y segundo por su situación contractual. El neerlandés termina contrato con el Ajax en 2023, dentro de un año y cuatro meses. Eso significa que al final de temporada urgirá tomar una decisión de futuro y a su club no le quedará otra que negociar su venta.

El precio de Gravenberch disminuirá por solo tener un año de contrato. Su precio podría girar entorno a los 30-35 millones de euros, que viene a ser una ganga comparado con los precios que se pagan desde hace años. Su operación sería muy similar a la que llevó a Camavinga al Real Madrid el pasado 31 de agosto.

De lo que estoy seguro es que no me iré del Ajax si no reciben nada a cambio Ryan Gravenberch, sobre irse gratis en 2023

Gravenberch se siente preparado para saltar a un 'grande' y, además, no está dispuesto a esperar un año y marcharse gratis del Ajax: "No sé si me iré este verano. De lo que estoy seguro es que no me iré del Ajax si no reciben nada a cambio. El Ajax siempre me ha tratado bien y le debo mucho a este club, por lo que no puedo ir de forma gratuita. Eso no sucederá", decía Ryan recientemente.

Sus palabras descartan su salida como agente libre del Ajax y para que se vaya en 2023 tendría que renovar antes. Esa posibilidad cuenta con pocas opciones viendo el fuerte interés de varios de los clubes más importantes del contintente. El que quiera fichar a Gravenberch deberá hacerlo este verano.

Hay que recalcar que Gravenberch es otro de los talentos que maneja Mino Raiola en su agencia. El representante italiano lo es también de Haaland y habrá que ver si el futuro del noruego puede tener incidencia en el del neerlandés.

Tchouameni enamora

El Real Madrid tiene un dilema. El fichaje de Mbappé y, si se termina haciendo, el de Haaland se comerán parte importante de la capacidad merengue para fichar este verano. Y no es para menos. El club quiere reforzar también su centro del campo, quedando por detrás otras necesidades como fichar para el lateral derecho (puede regresar Odriozola) o el izquierdo (está Miguel Gutiérrez y se puede recuperar a Fran García).

Pero Gravenberch no es el único que gusta al Madrid para su medular. Por delante, incluso, está Aurelien Tchouameni. Al futbolista del Mónaco se le ve como el relevo ideal para Casemiro y está siendo uno de los futbolistas más destacados de la temporada en Europa. En el club están enamorados de él, pero el precio sí es un problema en su caso. En el Principado se mueven entre 60 y 80 millones para vender a su estrella.

Tanto desembolso de dinero obliga al Real Madrid a hacer un meticuloso estudio de mercado. Hay que ver cómo encajar a todos y qué salidas harían falta para ello. Pero el tiempo apremia, Gravenberch atrae la mirada de otros clubes y si desde Chamartín no se actúa rápido, podrían ver como el neerlandés acaba vistiendo la camiseta de otro equipo.

[Más información: Haaland y Gravenberch, el doble negocio del Real Madrid y Mino Raiola]

Sigue los temas que te interesan