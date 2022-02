Florian Wirtz, la perla alemana que quiere seguir el camino de Kroos y el Real Madrid monitoriza

En el primer partido del Bayer Leverkusen a la vuelta del parón por culpa del virus, Karim Bellarabi dejaba el campo en el minuto 62 y en su lugar entraba un desconocido Florian Wirtz. Aquel 18 de mayo de 2020 este mediapunta se convertía en el tercer jugador más joven de toda la historia en debutar en la Bundesliga. Solo cuatro partidos más tarde, ante el todopoderoso Bayern Múnich, se convertía en el jugador más joven de la historia en marcar un gol en el fútbol alemán, con solo 17 años y 34 días. Así comenzaba la historia de un jugador monitorizado por el Real Madrid.

Desde ese día, no solo no ha dejado de crecer en lo futbolísticos no que, además, se ha convertido en un fijo en las alineaciones del Leverkusen y en un jugador en el que media Europa tiene puesta la vista. Si bien ha deslumbrado partido tras partido en lo que va de la temporada, su extrema juventud lo mantiene al margen de las principales estrellas del fútbol europeo. Aún tiene 18 años y un porvenir más que interesante al compararlo con Toni Kroos.

La leyenda del Real Madrid también comenzó pisando más el área de lo que lo hace en la actualidad. Wirtz nació en Pulheim, Renania del Norte - Westfalia, y se formó en las divisiones inferiores de Colonia. Sin embargo, en el año 2020 ficho por Bayer Leverkusen sin haber debutado en su anterior conjunto. Su fulgurante crecimiento le ha hecho debutar con la Mannschaft y, como no podía ser de otra manera, en carne de traspaso millonario. En 2021 fue el líder de la generación que ganó el Europeo Sub21.

Florian Wirtz celebra un gol con el Bayer Leverkusen. AFP7 / Europa Press

El Real Madrid tiene en su agenda al futbolista de 18 años y maneja su nombre desde hace un par. Wirtz está apuntado en la lista de fichajes desde que tenía 16. Florian firmó por el Leverkusen hasta el 30 de junio del 2026 y ahí parece estar blindado. Es el siguiente gran talento generacional y en la casa blanca están muy pendientes de todos sus movimientos. Eso sí, le sitúan en cantidades que superan los 70 millones.

Diferencial

Wirtz juega como mediocentro ofensivo, donde destaca su espectacular visión de juego, su desplazamiento en largo y, especialmente, su capacidad para romper líneas mientras conduce el balón. Muy habilidoso con los pies, aunque diestro cerrado, es una delicia verle superar jugadores con el esférico pegado a su bota. A todas estas características hay que sumarle la del gol, es un gran llegador y no se pone nervioso delante de la portería a pesar de su juventud.

Si el curso pasado fue el de los récords de precocidad, el de demostrar que el traje de estrella que dejó Havertz cuando se fue al Chelsea en el vestuario no le iba grande, este está siendo el de la confirmación, el del paso de promesa a realidad. Aunque una realidad con un techo altísimo. Los ocho goles y ocho asistencias del talentoso mediapunta apuntan a quedarse muy cortos a final de la temporada presente. 10 goles y 13 asistencias son sus números tras 27 encuentros oficiales. En el Real Madrid solo hacen que acumularse informes positivos.

