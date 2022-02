David Alaba no se entrena y será baja en el Real Madrid contra el Rayo

David Alaba no estará en el Rayo Vallecano - Real Madrid que se jugará este sábado (18:30 horas). El central austriaco no formó parte del grupo dirigido por Carlo Ancelotti este viernes y no forzará para jugar en La Liga. El objetivo del conjunto blanco no es otro que mantener en forma a sus jugadores de cara al partido de vuelta de la Champions League contra el PSG y se mima el físico de todos.

La baja principal del Real Madrid será Alaba, pero Ancelotti recupera a Toni Kroos. El alemán, que descansó contra el Alavés, está de vuelta y podrá forma parte de la lista de convocados de Ancelotti de cara a la visita al estadio de Vallecas.

Noticia en actualización

