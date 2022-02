Ancelotti: "La guerra es un horror; mi abuelo vivió la Primera, mi padre la Segunda..."

El Real Madrid se mide al Rayo Vallecano este sábado. Nuevo compromiso liguero de los futbolistas blancos, que buscan seguir distanciados en el liderato de La Liga. Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa este viernes para analizar toda la actualidad que rodea al equipo blanco.

Ancelotti no podrá contar con David Alaba, tras no entrenarse el futbolista austriaco en la última sesión con el grupo. Sí contará con Toni Kroos, que se reincorporó hoy. El Real Madrid sigue encarando la recta final hasta afrontar la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el PSG.

El Rayo, la revelación

"Partido difícil porque el Rayo lo está haciendo muy bien en casa. Nos exigirá mucho, pero hemos entrenado bien y el equipo está preparado. Podemos jugar un buen partido".

Mala racha

"Soy optimista, tenemos que evaluar lo que está pasando. Hemos sufrido después de la Supercopa, por muchas razones, ahora estamos mejor. El partido contra el Alavés ha dado buenas sensaciones. Esta semana nos ha permitido mejorar, ojalá mostrarlo mañana".

Carlo Ancelotti dirige un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Bale, sobrecargado

"Mañana Bale no va a jugar. Ha tenido una sobrecarga y, como Alaba, no estará disponible".

Lunin y el conflicto en Ucrania

"He hablado con Lunin, también el presidente, para mostrarle cariño. Sabemos que es un momento difícil para él, la guerra es un horror. Todo el club, lo único que podemos hace es estar cerca y mostrarle nuestro cariño".

Momento de Asensio

"Claro que Asensio tiene la calidad del disparo, lo está haciendo bien, está motivado, en buena condición física. En muchos partidos ha marcado la diferencia, ha abierto el marcador, ha sentenciado. No sólo ha hecho goles, ,sino goles muy importantes".

Una guerra en 2022

"Estoy de acuerdo con Nadal, es raro que en 2022 pase esto. Está pasando, desafortunadamente tenemos que pensar que nuestra vida vaya a cambiar. Ojala el conflicto se solucione pronto. Mi abuelo ha visto la Primera Guerra, mi padre la Segunda. Me han contado cosas".

Victoria del Barça en Nápoles

"Barcelona lo ha hecho bien, no es fácil jugarle bien al Napoli, es un equipo que puede luchar por la Liga. Tienen desventaja pero lo están haciendo bien".

Ánimo de Lunin

"Claro que Lunin no tiene el mismo espíritu de antes. Tiene a su madre, a sus amigos allá. Está muy preocupado, le afecta su espíritu. Entrenar le ayuda a no pensar en estas cosas. Es profesional y serio, pero todo esto le afecta".

Títulos

"Es importante ganar todo, hemos empezado la temporada con 4 competiciones y la ilusión de ganarlas. Una la hemos traído a casa, la otra no. Ahora peleamos por las dos que quedan. Lo importante es llegar al final de temporada con títulos".

Mal rendimiento en las primeras partes

"Hemos hablado lo de las primeras partes. Rayo es uno de los mejores equipos en los primeros minutos. Si no empezamos bien mañana significaría algo malo, mañana vamos a empezar bien".

No apuesta como Puyol

"No apuesto. Apostar no tiene sentido, lo estamos haciendo bien en la Liga. Tenemos que seguir".

Falta de intensidad

"Son momentos, a veces las lesiones te afectan mucho. El trabajo técnico y táctico lo estamos combinando bien con el físico. Vamos a mejorar, estamos intentando ser más intensos, agresivos, presionar más arriba. Porque veo que el equipo es capaz de hacerlo".

Bajas de Casemiro y Mendy ante el PSG

"Tengo jugadores con experiencia y no necesito probar, sé lo que me pueden dar en estos partidos. No he pensado en quién va a reemplazar a Casemiro y a Mendy contra el PSG porque tenemos primero dos finales".

Evolución en la temporada

"Hemos empezado con un sistema nada claro, a veces 4-4-2, luego de la derrota contra el Espanyol hemos intentado el bloque bajo, nos salió bien, ganamos 10 partidos seguidos. Luego nos ha costado un poco más. Estamos pensando presionar más arriba, tener más control".

