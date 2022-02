Albiol justifica su agresión a Vinicius: "Si le hubiera golpeado, no se levanta..."

El resultado para todo el mundo era claro: un penalti de Albiol a Vinicius, bastante tonto, pero también bastante claro. Sin embargo, el colegiado ni el VAR lo señalaron. Tras una cesión de Raúl Albiol a Gerónimo Rulli, el central golpeaba a Vinicius Júnior con su codo en la cara al delantero del Real Madrid. El jugador del Villarreal ha explicado la acción en los micrófonos de Movistar+ y cree que, si le da, "no se levanta". "Le hago sangre seguro si le golpeo. Ha chocado conmigo y ya", sentencia.

"Si le hubiera golpeado, no se levanta… Le hago sangre seguro si le golpeo. Ha chocado conmigo y ya. Él me lo ha reconocido. La de Asensio no la he visto. Si el VAR no le ha llamado es que no sería roja", aclaró un Albiol que tenía claro que esa acción nunca puede ser punible. Se exhibe bastante pasado de vueltas el central con estas declaraciones, seguramente producto de ser justo tras un partido de tanta intensidad. Es injustificable de esta manera la acción.

️ Raúl Albiol (@VillarrealCF) sobre el penalti a @vinijr que reclama el @realmadrid:



️ "No le veo venir, si le hubiera golpeado no se levanta, le hago sangre seguro"



️ "Ha chocado con mi hombro y nada más"



️ "Si le doy un codazo se sale del campo"



#DirectoGol pic.twitter.com/vtxTjxqM4H — Directo Gol (@DirectoGol) February 12, 2022

