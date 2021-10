Ancelotti vuelve a las rotaciones contra el Elche: Mariano y Marcelo, las grandes sorpresas del once

Sorpresas y muchas en el once titular del Real Madrid para medirse al Elche. El equipo seleccionado por Carlo Ancelotti para el encuentro del Martínez Valero correspondiente a la jornada 12 ha dejado nombres que sin duda no se esperaban. Los más llamativos son los de Mariano, que cubre la baja de Karim Benzema, y de Marcelo, que portará el brazalete de capitán.

Oportunidad de oro para el delantero hispano-dominicano del Real Madrid. El ariete, que no contaba ni para el club ni para el entrenador, recibe así una opción de reengancharse al equipo y disfrutar de una nueva titularidad con la camiseta del conjunto madridista.

Por el contrario, esta elección ha supuesto un duro palo para el otro delantero del equipo y quien entraba en todas las quinielas para formar parte del once titular, Luka Jovic. El serbio, que casi no ha tenido oportunidades este año, ni tampoco desde su llegada a la capital de España, esperaba gozar de esa titularidad tras la ausencia de Karim Benzema. Sin embargo, no será así, ya que el elegido ha sido el '24'.

Sin embargo, las sorpresas no solo han estado presentes en la línea de ataque, sino que también las hay en la zona defensiva. Mientras todos esperaban que fuera un gran partido para que Dani Carvajal y Mendy cogieran ritmo, Carlo Ancelotti ha dado la vuelta a su zaga y ha cambiado a los dos laterales de golpe.

Tanto el español como el francés fueron titulares en el choque contra Osasuna en el Santiago Bernabéu del pasado miércoles, pero ahora verán los toros desde la barrera. El elegido para ocupar el flanco derecho será Lucas Vázquez, quien ha recibido el mayor número de oportunidades durante el periodo de lesión del madrileño.

Hay que recordar que Lucas llega en un gran momento de forma después de hacer una brillante actuación en El Clásico contra el Barça y de marcar el decisivo segundo gol que a la postre daría el triunfo. En el carril zurdo también habrá cambios, ya que será Marcelo quien aparezca por ahí.

El brasileño, que también ha estado fuera por lesión durante mucho tiempo, ya regresó en el duelo de Champions contra el Shakhtar y disputó algunos minutos en el empate frente a Osasuna. De esta forma, en el Martínez Valero vivirá su primera titularidad tras su regreso.

Donde no ha habido sorpresas es en el resto del equipo, empezando por la portería a pesar de que se había especulado con que podría haberle llegado el momento de rotar y darle la oportunidad a Lunin. No será así y el belga será el cancerbero blanco. La pareja de centrales seguirá estando formada por Militao y David Alaba y el centro del campo por los tres hombres fuertes: Kroos, Casemiro y Modric.

El equipo lo completa la línea atacante brasileña que acompañará a Mariano en busca del gol. Por la derecha estará Rodrygo, que poco a poco se va consolidando en el puesto, al menos hasta el regreso de Gareth Bale por lesión. Rodrygo ha adelantado en la rotación a jugadores como Hazard o Asensio. Y por el otro lado completa el equipo el indiscutible Vinicius, principal arma ofensiva de los de 'Carletto' tras la ausencia de Benzema.

