El Real Madrid busca volver a ganar antes de la Champions: contra el Elche sin Benzema

La duodécima jornada de La Liga comienza sin que hayan pasado siquiera 48 horas del último partido de la undécima. Aunque no es habitual, es el Real Madrid el primero en salir al ruedo. Los blancos tienen partido de Champions League la próxima semana y le toca jugar ante el Elche en el Martínez Valero en el duelo de las 14:00 horas de este sábado 30 de octubre.

La previa del encuentro viene marcada por la ausencia en la convocatoria del equipo blanco de Karim Benzema. El delantero francés arrastra unas molestias desde el encuentro de la semana pasada ante el Shakhtar Donetsk. Precisamente, el siguiente rival en la máxima competición continental.

Este partido de la Champions no se lo quiere perder Benzema y por ello descansa ahora contra el Elche. Y esto no es nada habitual porque Karim no se pierde un partido del Real Madrid por molestias o lesión desde el pasado mes de marzo. Sin el delantero francés, se espera que Jovic esté en el once titular.

Karim Benzema se lamenta tras una ocasión fallada REUTERS

El Real Madrid, además, llega al Martínez Valero después de haber empatado contra Osasuna en el Santiago Bernabéu. Un encuentro que se le trabó a los blancos en la parcela ofensiva, aunque sin olvidar el penalti no señalado por Vinicius. Precisamente, 'Vini' está siendo una de las mejores noticias del equipo en estos primeros compases de la temporada.

El empate frente a Osasuna fue un frenazo al buen momento por el que atravesaban los blancos después de regresar del parón de mes de octubre. Aparentemente, el Elche se presenta como un buen rival para el Real Madrid tras las tablas contra los rojillos. Y es que Ancelotti no sabe lo que es perder ante el equipo ilicitano. Cuatro partidos y cuatro victorias en su primera etapa en el banquillo merengue.

Además de Benzema, la otra novedad en la lista del Real Madrid es la presencia de Modric. El croata fue baja de última hora contra Osasuna por cansancio, pero después del descanso, el '10' vuelve a estar disponible y todo apunta a que estará en un once en el que podría haber alguna pequeña modificación por la carga de minutos y partidos de los jugadores.

Rodrygo celebra con Luka Modric su gol al Shakhtar Donetsk REUTERS

En cuanto al ataque, sin Benzema, el llamado a ser el líder es un Vinicius que ha mostrado síntomas de fatiga en los últimos encuentros, pero que está en un espectacular momento y que da al equipo una velocidad, un regate y un descaro que solo él puede ofrecer.

Duelo de diferencias

Si el Real Madrid va segundo en la clasificación liguera, solo por detrás de la Real Sociedad aunque con un partido menos, el Elche es de esos equipos que sigue abonado a la parte baja de la tabla. Se encuentran en decimoquinta posición con 10 puntos, tan solo dos por encima del descenso. Y ahora le toca 'bailar con la más fea'.

De los últimos nueve puntos que se han puesto en juego, el Elche tan solo ha podido sumar uno de ellos y eso es algo que preocupa en el Martínez Valero. La única baja del equipo ilicitano es un Piatti que continúa con molestias en el sóleo, pero el once titular no parece que tendrá mucho parecido con el que presentó Escribá en la derrota frente al Alavés de la jornada intersemanal.

Además, este partido ante el Real Madrid será especial para Escribá, ya que se convertirá en el entrenador que más encuentros ha dirigido al Elche en Primera División, 105. En cuanto a su equipo, se esperan rotaciones y todo apunta a que Benedetto estará en el once, mientras que Pastore, que sale de una grave lesión, también podría tener minutos.

Elche - Real Madrid

Elche: Kiko Casilla; Barragán, Gonzalo Verdú, Roco, Mojica; Josan, Guti, Mascarell, Fidel; Benedetto y Lucas Boyé.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo, Jovic y Vinicius.

Árbitro: De Burgos Bengoechea (Comité vasco).

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 14:00 horas.

