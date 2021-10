Hazard y Carvajal regresan a tiempo y entran en la convocatoria para El Clásico contra el Barça

Ya hay convocatoria del Real Madrid para el duelo contra el FC Barcelona en el Camp Nou. El conjunto blanco está de enhorabuena ya que recupera piezas muy importantes de cara al trascendental duelo de El Clásico. Los nombres más destacados son los de Eden Hazard y Dani Carvajal, que estarán a disposición de Carlo Ancelotti.

Tanto el belga como el lateral madrileño han completado con éxito los últimos entrenamientos a las órdenes del técnico italiano y por eso han recibido la llamada para un partido que puede marcar el presente y el futuro del club. Después de unos últimos encuentros que sembraron dudas, las buenas sensaciones regresaron en la goleada contra el Shakhtar y ahora, con la recuperación de algunos lesionados, el Real Madrid quiere despegar el vuelo de nuevo.

Aunque va a ser complicado que alguno de los dos pueda entrar en el once titular de Ancelotti, el entrenador del conjunto blanco recupera a dos piezas que, en condiciones normales, serían fundamentales en sus esquemas. El lateral derecho ha quedado huérfano desde la salida por lesión de Carvajal y el madridismo espera todavía la mejor versión de Eden Hazard.

En el caso del extremo belga, saltaron todas las alarmas cuando tuvo que retirarse lesionado en las semifinales de la UEFA Nations League con su selección en el duelo contra Francia. Todo hacía indicar que se había vuelto a romper, pero a su regreso a Madrid, los servicios médicos del club confirmaron que la dolencia no eran tan grave como parecía y que podría estar recuperado en pocos días.

Ancelotti no ha querido forzar su vuelta y por eso ha preferido que esté en plenas condiciones para un partido en el que podría ser diferencial y en el que podría dar continuidad a un inicio de curso esperanzador. Hazard se presenta como una gran bala en la recámara del Real Madrid en el Camp Nou.

Por su parte, a Carvajal se le espera como agua de mayo. A pesar de que sus últimas temporadas no han sido buenas, lo cierto es que el hecho de no tener un suplente claro hace que el Real Madrid quede algo cojo por el sector diestro. Para colmo, Nacho no está en su mejor momento y Lucas Vázquez no ha tenido este curso sus mejores actuaciones.

