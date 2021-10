La sorpresa que se llevó el Sheriff con los jugadores del Real Madrid: "Me impresionó Hazard..."

El Sheriff se llevó de su visita a Madrid la victoria más importante de toda su historia como club. Difícil que haya una sorpresa mayor que su triunfo contra el Real Madrid en la presente edición de la Champions League. Sus jugadores empiezan a despertar de lo que ha parecido más bien un sueño y pasados unos días empiezan a hacer balance de lo que ocurrió. Frank Castañeda ha sido uno de ellos.

El futbolista colombiano, delantero del Sheriff, ha repasado el histórico triunfo de su equipo en una entrevista con el diario Olé. Castañeda analiza un momento que no se borrará jamás de su cabeza ni de la de sus compañeros.

"La verdad, creo que fuimos fieles a nuestro juego , nos funcionó. Aguanta y sé letal en los contraataques: las dos oportunidades que teníamos claras, terminamos marcando. Tuvieron más de 25 tiros a puerta y no lograron marcar, solo el penalti. Pasó más por la fuerza de nosotros y de ellos que no lograron marcar", explicó.

Todavía les queda un segundo cara a cara contra el Real Madrid, el que se disputará en Tiraspol. Castañeda desea que llegue el momento ya, aunque antes se medirán a otro clásico europeo, el Inter de Milán: "La revancha será un gran duelo, un gran partido. Querrán dejar el nombre del Real Madrid en la cima. Ahora pensamos en el Inter, el próximo partido", señaló.

Lo más curioso es lo que Castañeda cuenta sobre los jugadores del Real Madrid. Todos ellos son cracks mundiales, pero el colombiano quedó sorprendido con la actitud que tuvieron en todo momento con ellos: "Lo que más me llamó la atención fue la humildad de los jugadores del Real Madrid. Son personas de corazón humilde, a pesar de todo lo que han logrado, por lo que representan a nivel mundial. Intercambié varias palabras con Hazard, Benzema, Valverde... Me sorprendió cómo nos trataron con respeto. Cambié la camiseta con Hazard y cuando me la dio me sorprendió que me dijera 'dame la tuya, me gustaría tenerla'. Se lo dí a él. Eso es un orgullo".

