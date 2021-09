Miguel Gutiérrez repite titularidad: el once de Ancelotti para el Real Madrid - Celta

Muchas semanas y muchos meses jugando en el Alfredo Di Stéfano están a punto de poner su punto final con el retorno al coliseo blanco. El Real Madrid afronta este domingo a las 21:00 horas un partido de La Liga muy especial y es que los blancos regresan al Santiago Bernabéu después de más de 560 días sin pisar su casa. Carlo Ancelotti ya ha dado a conocer a los once jugadores que disputarán esta cita histórica con varias sorpresas en la alineación.

El italiano ha optado por estos futbolistas: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Valverde; Vini, Benzema, Hazard. El canterano merengue está en el once por delante de un Marcelo ya recuperado y un Ferland Mendy que, incluso, se ha caído de la convocatoria este domingo. El francés no estará ni en el banquillo ya que, al parecer, no se encontraba hoy en condiciones de disputar ni un solo minuto.

Para hacer ese regreso soñado, no será la única baja. La que menos preocupa al técnico es la de Luka Jovic. El delantero suplente se ha caído de una lista en la que sí está Mariano, quien hará las veces de delantero suplente. El que tampoco estará es Gareth Bale y es que el jugador galés se ha tenido que retirar del último entrenamiento con unas importantes molestias musculares en los isquiotibiales de la pierna derecha. El galés ha pagado los esfuerzos con su selección y queda por determinar el tiempo de baja. Algo muy similar ha sucedido con David Alaba, que sufre su primera lesión como jugador madridista. Toni Kroos y Dani Ceballos completan la lista de ausencias.

El técnico italiano recupera a jugadores como Nacho y Modric para el partido y serán titulares. Eduardo Camavinga tendrá que esperar desde el banquillo después de entrar en la lista tras ser presentado con el Real Madrid. Antonio Blanco también podría tener minutos en lo que sería su debut en el Santiago Bernabéu, un momento muy especial que sí vivirá Miguel desde el inicio del encuentro.

