La 'especial' relación entre Modric y Mandzukic: cuatro años sin hablarse

Mario Mandzukic anunció el pasado viernes que se retira del fútbol profesional. Aprovechando esta noticia, en Croacia han rescatado una pelea entre Luka Modric y el ya exjugador que pudo acabar en fractura en la selección. En 'Mi juego', la autobiografía del futbolista del Real Madrid, el Balón de Oro cuenta un detalle desconocido de su carrera en la selección nacional con una relación entre estos dos bastante problemática y que abrió una brecha importante entre ellos.

"Mario es un tipo especial. A veces parece gruñón", escribe Modric. "Quienes no lo conocen bien pensarían que en realidad siempre está frunciendo el ceño. Todo este tiempo he conocido a Mario como un gran chico, con un gran corazón. Lo quise desde el primer día, aunque me tomó mucho tiempo entenderlo", continúa el jugador merengue hasta antes de comenzar a desarrollar el momento del desencuentro que vivieron ambos.

Todo sucedió antes de que vivieran su gran instante futbolístico que, sin ellos dos, Croacia no podría haber vivido. "Pasamos mucho tiempo juntos en la selección nacional. En una visita a Islandia, cuando intentábamos ir a la Copa del Mundo en Brasil, me encontré con Mandzukic frente al ascensor del hotel y le dije: Vamos Mario, hoy vamos duro. Mandzukic, sin embargo, me sorprendió con su reacción: Mírate a ti mismo, déjame", detalla Modric.

La autobiografía de Luka Modric

"Me pareció que se trataba de un disgusto momentáneo. Era como si algo me estuviera enfurruñando y no pudiera explicarlo con lógica. Siempre tuve una buena relación con él. Estuvimos en contacto constante hasta entonces. Luego se hizo el silencio, la relación se enfrió. Si hubiera sido mi sabiduría hoy, lo habría aclarado de inmediato o, en el peor de los casos, en la próxima reunión de la selección nacional. Pero yo también fui desafiante. Cuando dos personajes difíciles se cortocircuitan, la energía desaparece. Francamente, estaba equivocado, pero no quería dar el primer paso. Obviamente tampoco él", explica el jugador del Real Madrid.

El reencuentro

La estancia de Mandzukic en el Atlético de Madrid no ayudó, pero el reto del Mundial de Rusia hizo que los dos volvieran a acercarse. "Esperé el momento adecuado e inicié la conversación. Quería decirle cuánto lamento que ya no tengamos una relación cercana. Me interesó la razón por la que nos hemos estado comunicando exclusivamente de manera colegiada durante más de tres años. Hablamos abiertamente y en todo momento como si el hielo entre nosotros se estuviera derritiendo, un problema que surgió de la nada", concreta Modric.

El carácter fuerte de ambos les mantuvo separados por un tiempo. "Mario Mandzukic fue una de las personas más importantes de nuestra selección nacional. Tenía sus cosas, como cada uno de nosotros, pero es el alma de un hombre. Compartimos algunos rasgos: una especie de introversión, un poco más difícil de mostrar emociones, sabemos cómo ser tercos. Pero él es la persona con la que iría a cualquier pelea. Sea lo que sea, sé que lo dará todo, te protegerá las espaldas y nunca te traicionará", destaca el madridista.

[Más información: Mario Mandzukic anuncia su retirada del mundo del fútbol a los 35 años]

Sigue los temas que te interesan