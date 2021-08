El inevitable futuro de Mbappé en el Real Madrid al que se rinden en París

En Francia presumen del buen humor que destila Kylian Mbappé en Camp des Loges, el centro de entrenamiento del PSG, pero también asumen ya que será la última temporada del delantero en París. Eso si no sale este verano. Le Parisien, el diario más cercano al entorno del club del Parque de los Príncipes, ya da por hecho este lunes que el tiempo de la estrella gala en la Ligue-1 se agota.

Los rumores crecen y crecen con las noticias que llegan de Mbappé. Lo último eran las dudas de Mauricio Pochettino sobre que su futbolista estuviera disponible de cara a la primera jornada de la Ligue-1, que se disputa este fin de semana. A nadie le pasó inadvertido el detalle de que se diga eso de Kylian mientras que Presnel Kimpembe, que estuvo con Mbappé en la Eurocopa y contó con las mismas vacaciones, ya esté jugando.

Pero desde París, incluido Le Parisien, lo que se vende es que Mbappé todavía no estaba listo para jugar. En lo que ya difieren las versiones es en el futuro del jugador. Lejos quedan ya aquellas palabras del jeque Al-Khelaifi que decía que no dejaría salir nunca al delantero del PSG. Los medios más allegados ya dudan y dan por hecho que, como mucho, solo seguirá en el club hasta verano de 2022.

Pochettino y Mbappé

Mbappé lo tiene claro. No va a renovar su contrato con el PSG y, si es necesario, saldrá gratis el próximo verano. No va a forzar su marcha este verano ya que no quiere guerras con el club de su ciudad, una entidad a la que tiene mucho cariño, pero su voluntad es seguir con su carrera deportiva en otra parte. En concreto, en el Real Madrid. La decisión está tomada y solo faltaría resolver la duda de cuándo vestirá de blanco.

Será en 2022 o este verano. El Real Madrid no ha movido ficha, pero espera su oportunidad antes de que se cierre el mercado de fichajes. Que el PSG se arriesgue a perder gratis a su estrella dentro de un año cuando ahora puede sacar cerca de 150 millones de euros sería una locura. En el club blanco confían en que, si Mbappé insiste y no renueva, el PSG acabe abriendo la puerta a negociar su traspaso.

El mes de agosto ya ha llegado. Un mes clave. No parece que vaya a ser en el que Mbappé renueve por el PSG y cada vez se va divisando con mayor claridad que sea el mes en el que cumpla otro sueño y fiche por el Real Madrid. Ni él ni el club blanco pierden la esperanza.

El PSG decide

La pelota está en el tejado del PSG, que ha visto frustrados todos y cada uno de sus esfuerzos para renovar a Mbappé. Todavía puede presionar más, pero no parece que aquello de mandar todo un año a la grada a un jugador de la talla de Kylian para dejarle ir gratis pueda funcionar.

Pochettino ya dijo que le tratara como si se tratara de un jugador que tiene cinco años de contrato y es que, aunque dijera que no había hablado con Mbappé de su futuro, fue de los primeros en poder confirmar en Camp des Loges que el jugador no iba a renovar.

Por tanto, quedan dos vías: esperar un año o vender a Mbappé ya. Si un diario como Le Parisien ve claro que Kylian afronta su última temporada en el PSG... Blanco y en botella. Como blanco puede ser su futuro, se cumpla este mes de agosto o dentro de menos de 12 meses. La cuenta atrás ha comenzado.

