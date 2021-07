Bale será comunitario esta temporada: el Real Madrid no tendrá problemas con su inscripción

El Real Madrid no tendrá problema con los extracomunitarios independientemente de lo que suceda con la situación de Vinicius Jr. Gareth Bale no contará con esa condición a pesar del 'Brexit' en esta temporada 2021/2022. Según informa Iusport, los jugadores ingleses podrán seguir como comunitarios hasta que finalicen sus contratos y no hasta el fin de la temporada anterior. RFEF, LaLiga y AFE han llegado a un acuerdo por la ausencia de un acuerdo específico a nivel europeo.

Bale se abstendrá a la excepción que se ha establecido para los comunitarios que comenzaron la 2020/2021 y que tuvieran suscrito contrato y expedida licencia en vigor con un club adscrito a categorías profesionales. Se ha acordado extender esta condición de europeo hasta la conclusión de los contratos que tenían firmados antes del 31 de diciembre de 2020, aunque el jugador hubiese estado cedido. De esta manera, el galés no contará como extracomunitario.

