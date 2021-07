Asensio, Ceballos y Vallejo, ante su prueba de fuego: los Juegos en clave Real Madrid

La Selección olímpica ya está en Tokio preparándose para los inminentes Juegos Olímpicos. En la expedición comandada por el seleccionador Luis de la Fuente hay hueco para tres madridistas: Marco Asensio, Dani Ceballos y Jesús Vallejo. Los tres vuelven a ponerse la camiseta del combinado nacional en busca del oro y con otros objetivos por delante que tienen que ver con el futuro.

El Real Madrid y otros clubes seguirán de cerca los Juegos. Tras el final de la Eurocopa y la Copa América, los tres españoles y Take Kubo (además de Reinier que, a priori, seguirá cedido en el Borussia Dortmund) son los únicos futbolistas que por ahora siguen en el conjunto blanco y estarán en Tokio, retrasando su incorporación a la pretemporada dirigida por Carlo Ancelotti que arrancó el pasado lunes 5 de julio.

Habrá que ver si todos ellos se llegan a poner a las órdenes de 'Carletto', ya que el Madrid trabaja en aligerar la plantilla y en casos como el de Kubo -para el nipón vendrá otra cesión- se dan por hecho sus salidas. Los tres de la Selección (Asensio, Ceballos y Vallejo) también han estado o están rodeados de rumores y ahora les toca intentar definir su destino con sus actuaciones en el terreno de juego.

Marco Asensio, durante un entrenamiento de la Selección EFE

Asensio se queda

Tokio 2020 será un examen para los tres. En el caso de Asensio, su continuidad en el Real Madrid durante la próxima temporada está ya confirmada. El jugador ha tenido una charla con Ancelotti y se quedará, pero sabe que tiene trabajo por delante. Su rendimiento ha ido decayendo los últimos años -con el factor a tener en cuenta de su grave lesión- y durante los últimos meses se ha hablado de una posible venta.

No saldrá, al menos si no llega una oferta irrechazable, y tendrá que convencer a su nuevo entrenador para ganarse un hueco en el equipo. Es el año del todo o nada para Asensio, que ha perdido su rol protagonista en el Madrid y en la Absoluta. Su camino hacia la reivindicación empieza en los Juegos.

Ceballos, en el entrenamiento de la Selección Olímpica ante Vallejo y Cucurella sefutbol.com

Solución para Ceballos

Siguiendo por Ceballos, él sí sabe que está en la rampa de salida. Con contrato hasta 2023, el de Utrera siempre ha dicho que su sueño es triunfar en el Madrid y tenía la esperanza de tener una segunda oportunidad tras salir cedido en el verano de 2019. Calidad tiene, pero el club blanco tiene la necesidad de hacer caja y hay que tener en cuenta que, de los transferibles, Ceballos es de los que más mercado tiene.

Todavía mantiene la esperanza que una llamada de Ancelotti cambie su destino y, mientras tanto, tendrá los Juegos para intentar llamar la atención, sea al Real Madrid o a posibles compradores. De irse, esta vez lo hará traspasado para, además de hacer caja, encontrar la estabilidad que reclama tras encadenar dos cesiones seguidas en el Arsenal.

Jesús Vallejo, durante un entrenamiento de la selección de fútbol olímpica AFP7 / Europa Press

Vallejo pide sitio

Por último, está Vallejo. El central tiene claro que se quiere quedar en el Real Madrid, así lo dijo en una entrevista con EL ESPAÑOL. Tras dos años cedido quiere volver y reclama un sitio demostrando a su vez tener personalidad. Ni el club ni Ancelotti lo descartan, pero todo depende de otro protagonista: Raphaël Varane.

Si Varane, como parece ser su intención, se marcha este verano, habrá que sumar otro central a la zaga. Vallejo tiene todas las papeletas de ser el elegido si eso ocurre y cree que puede tener minutos para recuperar la confianza que se depositó en él con su fichaje. Eso sí, lo de Varane no está claro porque el Madrid no va a bajar de 50 millones de euros en sus pretensiones y, de momento, no hay oferta del club mejor colocado para su fichaje, el Manchester United. Durante los Juegos se debe aclarar la situación de Varane y de Vallejo.

