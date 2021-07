Jesús Vallejo: "Estoy preparado para el Real Madrid"

Jesús Vallejo (Zaragoza, 1997) lleva varios años dando saltos en su carrera, pero es el año en el que la defensa del Real Madrid ha saltado por los aires en el que puede encontrar su gran oportunidad. Ya vivió una temporada completa en el club blanco, donde quizá no tenía el grado de madurez que ha alcanzado en estas dos últimas temporadas en Granada. Pero este verano también tiene una importancia extra por los Juegos Olímpicos.

Será uno de los que en semana y media defienda los intereses de España en el torneo de fútbol de Tokio. El defensa, que formó parte de la generación del Europeo sub21 de 2019, dice que cada vez que va con una de las selecciones, su carrera ha dado un salto. Han pasado seis años desde su fichaje por el Real Madrid y, con contrato hasta 2025, quiere encontrar ese empujón. Sin duda, las circunstancias se le han puesto de cara para hacerlo.

Sin Sergio Ramos ya en la plantilla y con muchas dudas sobre el futuro de Raphaël Varane, el zaragozano está en la 'pole position' para ser el cuarto central del Real Madrid. Incluso quedándose el francés, tiene muchas opciones de seguir este año en la disciplina de la plantilla. Es la primera vez que se verá las caras con Carlo Ancelotti, un cambio de entrenador, una circunstancia que también le podría venir bien. Con esta situación, Vallejo puede ser uno de los que no sobre.

Jesús Vallejo, durante un entrenamiento de la selección de fútbol olímpica AFP7 / Europa Press

El aragonés atiende a EL ESPAÑOL todavía desde Benidorm, a punto de poner rumbo hacia Japón donde el próximo sábado jugarán el único amistoso de preparación precisamente frente al equipo nacional local. Con la ambición de pensar en el oro yendo paso a paso, Jesús Vallejo incluso confía en ser titular por delante de Pau Torres y Eric García, dos de los centrales que jugaron la Eurocopa con España. Sorprendido porque resalten su timidez, confía en sus posibilidades para hacer de este verano un momento único en su carrera.

Llegan prácticamente de vacaciones, ¿cómo está siendo este regreso al trabajo?

Mucho trabajo y muchos días de doble sesión. Está siendo como una pretemporada, un poco distinta porque no es el mismo trabajo que hacemos en los clubes. Yo creo que está yendo muy bien. Todo el mundo está poniendo de su parte y yo creo que estamos alcanzando el objetivo.

¿Qué tiene de diferente una preparación para los JJOO? Imagino que la principal diferencia está en lo anímico, ¿no?

Anímicamente, cuando estás cansado, recuerdas que estás en la carrera de unos Juegos Olímpicos y se te pasa. Es algo único y diferente, yo creo que todos los compañeros están en esa línea. Estamos todos peleando para llegar al cien por cien.

Lleva seis años sonando su nombre en la élite pero, ¿es esta la vez más importante cuando apareció en la lista de la olímpica?

Sí, seguro. Como deportista me hace especial ilusión. Que mi nombre estuviera en la lista es increíble, creo que he trabajado mucho para conseguir este objetivo. Este último año he hecho bastantes méritos en Granada. Creo que es la recompensa al trabajo que hemos hecho cada uno con nuestro club. Ahora ya solo queda centrarse en entrenar bien, en el partido amistoso y en empezar el torneo.

¿Tímido? Quizá muy tranquilo; lo que sí soy es natural

Tiene ese carácter reservado, ¿le ruboriza que su nombre esté en el primer nivel del mundo del fútbol con el Real Madrid y ahora con la Selección?

¿Tímido? No lo sabía. A lo mejor tranquilo... Yo intento ser natural con todo el mundo. No soy de una manera con la prensa y de otra con el resto de la gente. Dentro del campo siempre uno cambia el chip y está concentrado, ser agresivo en defensa...

Llega tras una temporada de mucha madurez llevando a un Granada a ser importante en Europa y también ha jugado más que otros años

Hemos tenido muchísimos partidos, en ese sentido ha sido bastante ajetreada. Sobre todo ha sido esa Europa League, donde hemos hecho un torneo impresionante. También en Liga, aunque no hemos sido tan regulares como el año anterior, yo creo que se han hecho bien las cosas. Todo eso me permite estar hoy aquí.

Pau Torres, Eric García... Llega a una zaga con mucho nivel con jugadores que estaban incluso en la absoluta, ¿se ve con opciones de ser titular?

Sí, por supuesto. Para eso estamos trabajando a diario. Hay un nivel increíble, ha estado muy caro entrar en esta lista en todos los puestos si te fijas. Por lo menos estaremos disponibles para cuando el míster lo considere.

Jesús Vallejo, durante un entrenamiento de la selección olímpica AFP7 / Europa Press

Este verano es un punto más especial también por los cambios que hay en su club, el Real Madrid, ¿le añade un punto de motivación extra esta situación?

Por supuesto. Siempre lo he dicho. Estoy muy centrado en los JJOO. Cuando termine, en principio, vuelvo a Madrid. Es importante hacer un buen papel aquí. Sobre todo, creo que si lo hacemos colectivamente, cada uno de nosotros va a salir reforzado.

¿Vallejo tiene que seguir saliendo cedido o se ve para la primera plantilla del Real Madrid?

Yo pienso que estoy preparado para estar en el primer equipo. Hay mucho nivel, está claro. Pero cuando uno llega a la élite tanto del Madrid como de la Selección, en la cima caben menos. Eso es lo que me motiva para seguir trabajando y mejorando cada día. Incluso el mejor del mundo tiene cosas que mejorar.

No solo hay cambios en la defensa, también en el banquillo, ¿ha hablado con Carlo Ancelotti?

No lo conozco personalmente porque ya no estaba él cuando llegué. Tampoco he hablado todavía con él.

Compartió vestuario con él, ¿qué supone la salida de Sergio del Real Madrid?

Fue un poco sorpresa la salida de Sergio. Yo siempre me lo imaginaba en el Real Madrid después de tantos años siendo el capitán. Hay que rehacerse y acostumbrarse. Desearle lo mejor a Sergio en el PSG, que seguro que van a hacer un gran equipo, y nosotros a estar centrados en que el Real Madrid sea un gran equipo y se construyan bases sólidas.

Esta España está para conseguir el oro en los Juegos Olímpicos

¿Ve la plantilla del Real Madrid con suficiente potencial para no quedarse otro año en blanco?

Hay mucho potencial y mucha calidad. Si miras todas las plantillas de los últimos años, ha tenido plantillas extraordinarias y yo creo que la diferencia es la concentración, el entusiasmo y los pequeños detalles. Yo creo que por plantilla no va a ser. Dependerá mucho del trabajo que haga Ancelotti tácticamente con nosotros para que podamos pelear por títulos tanto fuera como en España.

Por plantilla tampoco va a ser con esta Selección. Este mismo grupo consiguió el europeo sub21, con algunas incorporaciones jóvenes ahora, ¿están para ir a por el oro?

Por supuesto. Con mucha humildad, sabemos que va a ser durísimo. Vamos a enfrentarnos a selecciones muy diferentes. Egipto es muy físico, con Australia no sabemos lo que nos vamos a encontrar y Argentina tiene mucha calidad. A partir de ahí, ojalá pasemos de ronda y entremos en opción de medalla. Hay que ir paso a paso. Si tienes un objetivo ambicioso, puedes lograrlo. Si no lo hacemos, seguro que sacaremos cosas positivas.

Han estado separados todo este tiempo, aunque algunos han coincidido con este verano con la absoluta, pero Luis De la Fuente siempre pone en valor el concepto de familia, ¿siguen siendo esa misma familia de 2019?

A pesar de que es un grupo que es un mix, los que estamos ahora mismo estamos haciendo un grupo fenomenal. Pasamos muchas horas juntos, estamos haciendo muchas dinámicas y estoy seguro de que los que vienen de la absoluta van a encajar perfectamente. En tres entrenamientos nos vamos a entender bien.

¿Considera que todos los jugadores han progresado todo lo que prometían cuando consiguieron el éxito ese año?

Yo creo que sí. Todos están en fútbol profesional y están tirando para adelante de sus carreras. Siempre es positivo venir con la Selección por eso. Mi experiencia me dice que cada vez que he venido, me ha dado un empujón en mi carrera. Ojalá con este torneo también suceda.

¿Qué puede suponer este verano para su carrera si consigue una medalla y se queda en el Real Madrid?

Conseguir una medalla sería algo increíble. Como deportista es lo máximo. Es algo único. Si no aprovechamos esta oportunidad, es muy difícil que vuelva a otra convocatoria de la olímpica. Tenemos que aprovecharlo al máximo. Ojalá también, como consecuencia de ello, suponga un arreón en todas nuestras carreras, no solo la mía.

