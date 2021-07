La emotiva carta de despedida de Fran García: "No quiero que esto sea un adiós al Real Madrid"

Fran García, que jugará hasta 2025 en el Rayo tras ejecutar la opción de compra que tenía sobre el jugador perteneciente al Real Madrid, se despidió del club blanco con una emotiva carta en la que dijo que espera que "esto sea un adiós, sino un hasta pronto".

El joven futbolista de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), de 21 años, jugó la última temporada cedido en el Rayo por el Real Madrid. Desde el principio se hizo dueño del lateral izquierdo del Rayo y, en total, disputó 42 partidos con el equipo vallecano, todos salvo dos como titular.

"Nunca me imaginé cómo sería la despedida de la que considero mi casa después de llegar hace diez años. Y por eso mismo, no quiero que esto sea un adiós, sino un hasta pronto. El Real Madrid me lo ha dado todo y siempre estaré eternamente agradecido por todo lo que ha hecho por mí. Fran García es quien es, a día de hoy, gracias en parte a esta entidad", dijo.

"Gracias a todos los entrenadores, directivos, delegados y compañeros. Y me gustaría citar, de manera especial, a los servicios médicos. Esas personas que no dejaron que mis objetivos se evadieran durante los períodos largos de lesión. Todos ellos, junto a mi familia, no han dejado de estar a mi lado para que hoy pueda decir que soy jugador de Primera División. ¡Millones de gracias de corazón!. Soy un madridista más", concluyó.

Para asegurar la continuidad de Fran García, el Rayo pagó una cifra cercana a los dos millones de euros por el cincuenta por ciento de los derechos del jugador al Real Madrid, que sigue teniendo un porcentaje importante sobre el lateral ante un futuro traspaso.

Fran García debutará en Primera con el Rayo tras asentarse en Segunda con el Rayo y jugar anteriormente con el Real Madrid Castilla en Segunda B. Con el primer equipo madridista también llegó a debutar el 6 de diciembre de 2018 frente al Melilla en Copa del Rey.

