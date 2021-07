El troleo de Beckham y Miguel Torres a Casillas durante sus vacaciones

Iker Casillas está disfrutando de unos días de descanso y para ello se ha ido hasta México. El ex del Real Madrid ha desvelado en sus redes sociales que se encuentra en la Riviera Maya y todo por una foto en la que está en el Parque Kantun-Chi. Una imagen que ha dado mucho de sí en Instagram.

Muchos están destacando que estas son sus primeras vacaciones como soltero después de su separación de la periodista Sara Carbonero. Pero lo que más ha llamado la atención son los comentarios de algunos de los mejores amigos que le ha dejado el fútbol al que es considerado como uno de los más grandes porteros de la historia.

Casillas está dejando varias fotos en su perfil de sus vacaciones, pero una ha recibido los comentarios de David Beckham o Miguel Torres. La leyenda del fútbol inglés le pone "guapísimo" a lo que Iker contesta con un "te quiero mucho. Vente conmigo" a su excompañero en el Real Madrid.

Miguel Torres también le escribe otro comentario con bastante guasa: "Qué buena vida te pegas. Sal del cenote y pilla un poco de color". Mientras que Óliver Torres, con quien Iker Casillas compartió vestuario en el Oporto, también se fija en el color de piel del exguardameta: "Me gusta el traje de neopreno blanco".

El brasileño Savio Bortolini, que habló con EL BERNABÉU en el aniversario de La Octava, o Adrián López también han comentado la publicación. Un post que acumula más de 160.000 'me gusta' y cientos de comentarios desde que Iker Casillas subió la imagen.

Regreso a casa

Después de jugar en Portugal y de anunciar su retirada, Casillas volvió a la que siempre ha sido a su casa. Pero no lo hará para sentarse en un banquillo, algo que ya ha descartado. Iker no se ve como entrenador ni ahora ni en el futuro y tampoco como segundo de a bordo de Ancelotti.

"La primera etapa tuvo a Zidane. Todos recordamos el éxito que se tuvo. Yo creo que sería algo normal. Se habla de Arbeloa ¿no? Sería un movimiento inteligente y estoy seguro de que va a saber rodearse de gente del club para hacer una gran labor. ¿Si me gustaría? No, no. No me llama el tema del entrenador. No me apetece", afirmó recientemente.

