El último adiós al 'Pirata' Granero: así le despiden Mourinho, Arbeloa, Xabi Alonso, Leiva...

El 4 de febrero del 2000, Esteban Granero era presentado como nuevo futbolista del Marbella: "Nunca me había sentido así de responsabilizado. Solo una vez: cuando fiché por el Real Madrid, que fue el sueño de mi vida, y otra es hoy, por el Marbella". 17 meses después, el 'Pirata' ha anunciado que cuelga las botas a sus 34 años.

"Nada es triste hasta que se acaba. Entonces todo lo es", comenzaba diciendo Granero en un mensaje en sus redes sociales, para acompañar a este de un emotivo mensaje que contiene parte de su esencia, de esa que le hizo ser un futbolista diferente, pero queridísimo por los que estuvieron a su lado.

De hecho, horas después del anuncio de su retirada, ha salido a la luz un vídeo en el que desde José Mourinho a Leiva le dedican unas palabras en un día que quedará marcado en su memoria para siempre. También sus grandes amigos en la casa blanca como Arbeloa, Callejón o Xabi Alonso. O Canales, quien le dice que es una "de las personas más importantes que se lleva" de su carrera en el fútbol.

Nada es triste hasta que se acaba. Entonces todo lo es. pic.twitter.com/BrpfQNagPE — Esteban Granero (@eGranero11) July 5, 2021

Precisamente, el primero en hablar en el vídeo ha sido un Mourinho que tuvo en uno de sus mayores defensores en el Real Madrid a Granero. "Esteban, 'Pirata', normalmente, me quedo muy triste cuando un jugador muy querido para mí termina su carrera. Pero en tu caso, estoy súper tranquilo. Sé que tendrás un futuro con mucho éxito, más que en tu carrera deportiva. Abrazo grande".

"Piratita, amigo mío, ha sido un auténtico placer compartir tanto tiempo contigo, tanto en la cantera del Real Madrid como en el primer equipo. Estoy tranquilo porque el futuro seguramente te depara cosas muy buenas, muy grandes. Te deseo mucha suerte en todo lo que te queda, tanto para ti como para toda tu familia y que estaré aquí siempre para apoyarte en lo que sea. Un fuerte abrazo, piratita, te quiero mucho", dice a continuación José María Callejón.

Arbeloa y Xabi Alonso

El 'Espartano' aparece en el vídeo después de 'Calleti'. "Hola amigo, hora de decir adiós y debes hacerlo muy feliz y muy orgulloso por la carrera que has tenido, pero sobre todo porque estoy seguro de que allí dónde has estado, la gente ondeará para siempre la bandera del 'Pirata' y no tengas dudas de que no hay mayor premio que ese. Sabes que eres un grande, que te quiero un montón y que, por supuesto, el viaje continúa", afirma Arbeloa.

El siguiente, otro grande como es Xabi Alonso: "Pirata, enhorabuena por toda tu carrera. Lo has hecho de una manera muy especial, muy intensa como tú eres. Para mí ha sido un orgullo ser una pequeña parte de ella. De haber estado contigo, de haber disfrutado tanto en el campo y en el vestuario. Eres un gran tío de vestuario, que todo el mundo te recordamos. Ahora a disfrutar de tu nueva etapa".

[Más información - Granero, presentado en Marbella: "Solo me había sentido así cuando fiché por el Real Madrid"]