Ancelotti se sincera sobre su fichaje por el Real Madrid: "Es difícil explicar lo que siento"

El Real Madrid tiene nuevo entrenador para las próximas tres temporadas. Carlo Ancelotti, el mismo artífice de La Décima y parte fundamental de una de las mejores etapas del conjunto merengue, regresa para suceder a otro referente como Zidane. El italiano ha explicado en los últimos días que la llamada del club le sorprendió, pero una vez se ha acomodado en el puesto, el técnico ha dado sus primeras sensaciones sobre la vuelta a la capital.

Ancelotti, en una entrevista para los medios del club, ha asegurado estar "muy feliz de volver" porque tiene "recuerdos fantásticos" de su primera etapa. "Es muy importante porque vuelvo a mi casa. Tengo mucha ilusión y voy a poner toda la energía posible para que el Real Madrid llegue a lo más alto posible", ha espetado en Realmadrid TV.

El nuevo entrenador del Real Madrid ha reconocido que tiene "responsabilidad" e "ilusión" porque conoce "los objetivos del Real Madrid todos los años". "Me ha gustado mucho regresar porque es el club que quiero, Soy muy feliz y es difícil explicar lo que siento", se ha sincerado el italiano. "El Madrid es el club con más prestigio del mundo y donde me encontré muy bien en los dos años que estuve. Tengo un recuerdo inolvidable".

Su último club

"Tengo que dar las gracias al Everton, donde me encontré muy bien durante los dos años y medio que estuve. El ambiente fue positivo y con gente trabajadora. Vuelvo con más experiencia, conozco muy bien el Real Madrid, a la plantilla y con algún jugador me he encontrado en el pasado. Lo vamos a hacer bien".

Mucha experiencia

"Hay que recordar cada día para intentar mejorar. He tenido una experiencia positiva en Alemania, Italia e Inglaterra. Es una experiencia que te hace crecer y aquí vuelvo con seis años más de experiencia. Espero que sea bueno para el Real Madrid".

Fórmula del éxito

"Un entrenador solo no puede ganar. La manera de ganar es con la combinación entre entrenador, jugador y club. Creo que la experiencia es muy importante, pero la juventud también lo es porque es entusiasmo y pasión a la hora de hacer las cosas. Cuando vine la primera vez llegaron cuatro jugadores del Castilla y esta mezcla entre juventud y experiencia nos ha dado muchos éxitos en el pasado y también ahora".

Plantilla

"Quiero dar el apoyo a todos los jugadores y ofrecerles lo mejor que tengo. Cada persona que trabaja aquí tiene una responsabilidad de entrenar y jugar en el mejor equipo del mundo. Es una responsabilidad y todos lo debemos tener en cuenta".

Estilo

"La exigencia de este club es jugar un fútbol ofensivo, espectacular, de calidad e intenso. Es lo mismo y no ha cambiado nada".

Recuerdo de La Décima

"Recuerdo la Décima como un éxito fantástico porque aquella temporada lo hicimos muy bien. Jugamos bien todos los partidos y también en una final muy difícil contra el Atlético. Fue una felicidad increíble y recuerdo perfectamente la noche de Cibeles".

Apoyo del público

"Sé que la afición está muy unida con el equipo y el mensaje que quiero mandarles es que estoy muy feliz de volver".

