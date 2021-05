Kroos: "Si Zidane hubiese anunciado su salida me lo hubiera contado"

La temporada se ha acabado y Toni Kroos ha hecho repaso de ella en el podcast Einfach mal Luppen que protagoniza junto a su hermano Félix. El centrocampista del Real Madrid es autrocrítico con el resultado en La Liga y en la Champions League y, además, se refiere al futuro de Zinedine Zidane.

¿Seguirá Zidane? Es la pregunta que todo el madridismo se hace y a la que no puede dar respuesta Kroos: "No sé lo que está planeando", dijo. Eso sí, tiene clara una cosa y es que el técnico francés no comunicó a la plantilla tras el partido contra el Chelsea que se iba al acabar la temporada, tal y como apuntaron diversas informaciones.

"No solo se dijo aquí -en España-, incluso se extendió a Alemania que ya había anunciado su salida al equipo", señaló al respecto. Y añadió: "Fue una mentira descarada. Zizou y yo tenemos relación por lo que, sin duda, me lo hubiese contado. No puedo confirmarlo. No sé cómo acabará esto. Solo puedo decir que siempre es divertido trabajar con Zidane".

Zinedine Zidane da indicaciones a sus jugadores en Di Stéfano Reuters

En cuanto a la temporada del Madrid, fue realista: "Una temporada sin título nunca es buena para la Real Madrid, pero si le preguntas a mucha gente de fuera si esperaban que llegáramos a semifinales de la Champions League a principio de temporada y, sobre todo, en la fase de grupos, no sé si se encontrarían a muchos. Luchamos por el título de Liga hasta el último partido. No significa que hicimos una buena temporada, pero al menos estuvimos ahí", explicó.

Relata los problemas a los que tuvo que hacer frente el equipo: "No fuimos constantes al cien por cien durante toda la temporada". Y siguió: "Todos tuvieron sus problemas, incluyéndonos a nosotros. Y, sin embargo, en mi opinión, mostramos tener carácter esta temporada. Todas esas lesiones y contagios por coronavirus fueron extremos para nosotros, pero no nos dimos por vencidos y lo pusimos todo hasta el final, mientras tanto jugamos muy bien. Al final no fue suficiente".

Volveremos el año que viene y lucharemos por todo. Es lo que me dice mi experiencia tras siete años en el Madrid

En cuanto al futuro, es optimista: "Estoy seguro de que se tomará este año como una oportunidad para intentar mejorar. Aún hay muchos interrogantes sobre cómo estará el Real Madrid para la próxima temporada. Pero estoy seguro de algo: el Real Madrid volverá a pelear, puedo garantizarlo. Volveremos el año que viene y lucharemos por todo. No tengo ninguna duda, es lo que me dice mi experiencia tras siete años en el Real Madrid".