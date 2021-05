Varane no estará frente al Chelsea: nueva lesión en el Real Madrid

Nuevo problema médico para Zinedine Zidane. El Real Madrid no podrá contar con Raphael Varane este miércoles en Stamford Bridge. El central francés se retiró al descanso del partido frente a Osasuna con unas molestias que se han confirmado en forma de lesión este lunes tras pasar las pertinentes pruebas médicas. El galo sufre una lesión muscular en el abductor derecho que le tendrá los próximos diez días de baja, por lo que este fin de semana ante el Sevilla tampoco estará.

Las alarmas saltaban cuando Nacho Fernández saltaba al terreno de juego del Alfredo Di Stéfano este sábado. Las molestias no dejaban seguir al jugador francés, que había sido uno de los elegidos por Zidane para no rotar de cara al encuentro frente al Chelsea. Las sensaciones no eran buenas y los peores presagios se confirmaban cuando, al término del partido, se hablaba de un problema muscular. Los peores presagios se han confirmado este lunes a las 9:30 horas, cuando acudía a la Ciudad Deportiva Real Madrid para pasar las pruebas pertinentes.

De esta forma, la defensa queda aún más en cuadro. Por suerte, los regresos de Sergio Ramos y Ferland Mendy suponen un respiro ya que ambos estarán disponibles para viajar a Londres. Álvaro Odriozola, Nacho Fernández y Eder Militao son los otros tres fijos que estarán en Stamford Bridge, mientras Marcelo está a la espera de si podrá viajar en avión privado tras cumplir con sus obligaciones durante las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Parte médico de Varane.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 3, 2021

El francés fue baja de larga duración durante el mes de abril, que tuvo que aislarse del grupo después de dar positivo por la Covid-19. Se perdió cuatro partidos, incluídos El Clásico y la eliminatoria completa de cuartos de final ante el Liverpool. Antes, había sido titular toda la temporada y solo se había perdido tres partidos por descanso. Varane, pendiente de su renovación de contrato ya que acaba su vinculación en 2022.

Parte médico

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Raphaël Varane por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en la musculatura abductora derecha. Pendiente de evolución.

