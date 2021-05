Jorge Calabrés: "Si el Atleti pierde esta Liga, es un palo más grande que las dos Champions League"

La Liga y la Champions League entran en una semana fundamental con la vuelta de las semifinales de la máxima competición continental y una jornada en la que los cuatro equipos que aspiran al campeonato nacional se enfrentan entre sí. El Real Madrid es el único que queda vivo dentro del torneo europeo y se jugará ante el Chelsea su puesto en la final, mientras que, si quiere seguir teniendo opciones para revalidar el título de la temporada pasada, tendrá que ganar al Sevilla.

Sobre todo esto ha hablado Jorge Calabrés en la tertulia de 'La Tribu' de 'A Diario', el 'morning' de Radio MARCA. Todo comenzó con la situación del campeonato nacional: "El miércoles el Madrid ya puede centrarse en La Liga. Ha tenido muchas dificultades en Getafe, compaginando las competiciones... Pero una vez supere el miércoles será igual de peligroso. El Atlético de Madrid es el que se ha venido abajo".

Ha hecho sus cábalas sobre las opciones para ganar el campeonato. "Yo creo que el Atlético, en caso de no ganar La Liga, la habrá perdido. Varela le ha estado dando La Liga al Atleti mucho tiempo. Es un fracaso que no ganen", explicó el director de EL BERNABÉU. Además, pone en valor la situación del conjunto blanco: "El Madrid tiene bajas y es el único que está jugando Champions y eso tiene un desgaste. Es el equipo con más lesionados. Está claro que puede jugarlo todo y puede ganarlo. Son equipos construidos para ganar las competiciones".

No pone la venda antes de que los blancos puedan herirse cayendo y no consiguiendo el título, pero la realidad es que están teniendo muchas dificultades con los problemas físicos. "Que sea lo normal no quiere decir que no sea extraordinario que el Real Madrid esté luchando por la final de la Champions y por La Liga con todo lo que ha pasado. El Real Madrid, para sacar nota, tiene que ganar", argumenta Calabrés. Pero tiene más claro aún que si "el Atlético pierde esta Liga es un palo mayor para Simeone que perder las dos finales de Champions".

"Yo cuando tenía el Atlético diez puntos de ventaja, sí pensaba que el Real Madrid podía luchar. Esperaba que el Atlético sintiera esa presión y que iba a pinchar. El mayor problema del Atlético es el psicológico. Simeone ha perdido a su equipo de cabeza", explicó sobre la situación de los rojiblancos. Eso sí, Jorge Calabrés ha sentenciado que "si el Real Madrid se pone líder el domingo, no se le escapa esta Liga".

En cuanto a la Champions, el director de EL BERNABÉU ve a los blancos en la final. "Tengo buen pálpito con el Real Madrid en Champions. El gran error del Chelsea fue dejar vivo al Real Madrid. Te puede hincar el diente, te lo hincó con el gol de Benzema y en Stamford Bridge el Real Madrid tiene muchas opciones de pasar a la final. No es lo mismo jugar con o sin público y eso le favorece al Real Madrid. Es mucho más equipo y tiene más experiencia que el Chelsea", explicó Calabrés.

[Más información: 1x16 El Bunker CF | La resaca del Real Madrid - Chelsea de Champions League]