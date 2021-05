Pogba encumbra a Casemiro: "Es muy complicado jugar ante él"

El debate sobre quiénes son los mejores centrocampistas del mundo está abierto. Se habla del trío que forman Casemiro, Modric y Kroos en el Real Madrid y, precisamente, sobre el mediocentro brasileño ha hablado Pogba en un Q&A organizado por United Review.

El centrocampista del Manchester United fue preguntado por quiénes son los rivales más difíciles a los que se ha enfrentado dentro del campo. Paul Pogba lo tuvo claro: Casemiro y N'Golo Kanté, jugadores de Real Madrid y Chelsea respectivamente.

"¿Los rivales más duros con los que he competido? Si te soy sincero, jugar contra Kanté es complicado y Casemiro también. No puedo recordarlos a todos, pero ellos dos son los primeros que me vienen a la cabeza", aseguró el internacional francés en ese pregunta-respuesta.

Casemiro celebra su gol a Osasuna REUTERS

Casemiro y Kanté se enfrentan en las semifinales de la Champions League 2020/2021 y los dos demostraron un buen nivel y un gran despliegue físico en el duelo de ida, disputado el pasado martes en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Ambos pudieron incluso compartir vestuarios y es que Kanté fue relacionado con el Real Madrid durante años.

En lo que se refiere a Casemiro, el jugador fue fichado por el Real Madrid y primero pasó por el Castilla para luego llegar al primer equipo blanco y acabar siendo cedido un año al Oporto. Con el conjunto merengue ha conseguido ganar hasta la fecha cuatro Champions League, entre otros títulos.

Futuro de Pogba

También pudo llegar a vestir la misma camiseta que Casemiro el francés Pogba. Y es que el mediocentro galo ha sido relacionado con el Real Madrid durante mucho tiempo. Desde su paso de la Juventus de Turín al Manchester United hasta los rumores cuando ya militaba en Old Trafford.

Paul Pogba celebra un gol con el Manchester United en la Champions League Reuters

Sin embargo, Pogba no acabará jugando en el Santiago Bernabéu. Pero eso tampoco quiere decir que continúe más tiempo en el Manchester United. Mirror ha publicado que los diablos rojos siguen intentando que se quede -su contrato vence en junio de 2022-, e incluso explican desde el citado medio que quieren convertirle en el jugador mejor pagado de la plantilla, superando a De Gea, con 460.000 euros a la semana.

Aunque también está sobre la mesa la posibilidad de que rechace la renovación con el United y entonces su futuro podría estar en la Serie A. Más concretamente, en la Juventus donde ya jugó en el pasado. Incluso se ha hablado en las últimas semanas sobre un posible trueque con Pogba y Cristiano Ronaldo como protagonistas.

