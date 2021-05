Antonio Blanco: "Jugar con Casemiro es un honor y un ejemplo"

El siguiente partido del Real Madrid es ante el Chelsea el próximo miércoles. Un pase a la final de la Champions League está en juego, pero el conjunto blanco llega con buenas sensaciones después de la victoria frente a Osasuna en La Liga. Un triunfo que permite a los merengues seguir en plena lucha por el título liguero.

Para este encuentro, Zidane decidió dar descanso a Kroos y Modric. Los veteranos centrocampistas acumulan una gran carga de minutos y en su lugar, el técnico francés decidió apostar por retrasar a Asensio a la medular y por volver a colocar a Antonio Blanco desde el inicio.

El canterano volvió a cumplir con nota y después del choque demostró personalidad al dar sus sensaciones ante el micrófono de Realmadrid TV. El mediocentro afirmó que intenta estar siempre preparado por si Zidane le necesita, pero que también está disponible para Raúl en el Castilla.

"Intento estar preparado cuando el entrenador me da minutos. Estoy trabajando para que cuando me llame pueda hacerlo lo mejor posible e intentar hacer mi fútbol y ayudar al equipo", comenzó explicando Blanco, quien reveló lo que le pide el míster: "Zidane me ha dicho que haga mi fútbol".

Todos en el vestuario sabían que este duelo ante Osasuna era muy importante, también el canterano: "El partido era clave para seguir luchando por La Liga. Lo hemos trabajado desde el primer momento y hemos hecho un gran partido. Estamos pensando en el siguiente partido de Champions para llegar a la final".

"El equipo ha hecho un gran partido. Hemos trabajado defensivamente y con balón muy bien. Hemos tenido ocasiones y al final nos faltaba el gol, que después ha llegado. Estamos todos comprometidos tanto en ataque como en defensa. No estamos encajando goles y eso es importante para seguir sumando victorias", continuó el futbolista.

Casemiro

Lo que se percibe desde fuera es que Casemiro se siente muy a gusto jugando al lado de Antonio Blanco y para el mirlo blanco es todo un orgullo estar al lado del internacional brasileño: "Jugar con Casemiro es un honor y un ejemplo. Me da muchos consejos y es un orgullo jugar a su lado y con los mejores jugadores del mundo. Es un honor jugar con esta camiseta".

"Voy a seguir trabajando cada día para cuando me den la ocasión y hacerlo lo mejor posible. Estamos preparados para ganar La Liga y la Champions", agregó Blanco, para finalizar acordándose del Castilla: "Yo estoy encantado de que me llamen y jugaré el domingo si me necesitan. Haré lo mejor posible para que gane el Castilla".

