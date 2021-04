Zidane: "¿Tengo flor? No creo que sea un desastre de entrenador..."

El Real Madrid regresa a la competición tras salir a hombros de su semana grande. Su rival de este domingo será el Getafe en un Coliseum vacío que medirá las opciones de los de Zinedine Zidane de seguir metiendo presión en la pelea por el título de La Liga. El técnico francés compareció desde Valdebebas ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

Zidane analizó el partido contra el Getafe. El técnico francés no quiso dar muchos detalles sobre el equipo que llevará contra el conjunto azulón, protagonizado por las bajas en defensa. Uno de los interrogantes está en quién acompañará a Éder Militao en el centro de la zaga y otro está en si habrá algún regreso para la convocatoria, tras entrenar Carvajal y Hazard este sábado con el grupo.

Orgulloso del equipo

"Las dos cosas. La afición está muy orgullosa y yo muy feliz. Están muy comprometidos con lo que estamos haciendo. Sabemos la situación: hay diez partidos en 30 días. Estamos contentos de estar vivos en las dos competiciones. Mañana tenemos un partido muy importante".

Zinedine Zidane, en Anfield EFE

Su mejor cualidad

"Mi mayor virtud es que disfruto de lo que hago todos los días. Y luego trabajamos. Somos un equipo que trabajamos muchos. Los jugadores han ganado muchísimo y siempre quieren más".

Continuidad de Florentino... ¿y la suya?

"Me alegro por el presidente, pero nosotros únicamente estamos pensando en el día a día. Tú puedes tener un contrato de cuatro o cinco años y mañana salir... Eso no significa nada. Yo estoy contento, feliz, y ahora a pensar en el partido de mañana".

Por qué Militao estalla ahora

"Jugó las últimas semanas. Él está comprometido. Jugó bien. Claro que todos los jugadores quieren jugar más. Él está preparado. Lo importante es eso".

Posibilidad de que se marche

"No sabes nada. No miro al futuro, ni ahora ni cuando decían que hay que quitar a Zidane. No va a cambiar nada, aquí es el día a día. Mañana vamos a jugar un partido y eso es lo que nos interesa aquí. Nada más".

Por qué no dice que seguirá

"Nosotros no hemos dudado nunca del trabajo que hicimos. Los jugadores están muy metidos. Creen en lo que hacen y la dificultad nos hace más fuerte. Estoy muy orgulloso de eso: siempre están ahí y quieren más. Eso es lo que me llena a mí: ver a los jugadores metidos en todo lo que hacemos".

Estado de Hazard

"Tú lo verás en la convocatoria. Él está mucho mejor y lo que quiere es volver con el equipo. Veremos sí está con nosotros".

¿La flor de Zidane?

"Y qué voy a cambiar. Tengo flor, sí, y es verdad: de estar en este equipo y entrenar a este gran club. No creo que sea un desastre de entrenador, ni el mejor tampoco, pero me gusta lo que estoy haciendo. Lo importante es meter pasión en todo lo que le gusta. Pero sobre todo mis jugadores, son lo más importante. Me gustaría hablar con vosotros más de fútbol. Pero parece que hay más interés en hablar de otra cosa. Y además, mejor para el fútbol hablar de fútbol, porque sé que a vosotros os gusta también el fútbol".

Prudencia con Carvajal y Hazard

"Sí, son recaídas y hay que estar más atentos. Tú verás en la convocatoria, pero están mejor los dos y eso es vuestro para el equipo".

Crítica de presidente del Marsella

"Yo creo que la formación de los preparadores franceses es muy buena. No estoy de acuerdo con ese punto de vista. Para nada".

