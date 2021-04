Zidane y su manera de responder a los rumores sobre Mbappé: "Él y yo nos conocemos bien"

Zidane compareció en rueda de prensa este viernes antes del decisivo Clásico de este sábado. Pero no todas las preguntas fueron enfocadas en torno al partido contra el Barcelona, ya que también se coló alguna que otra sobre uno de los grandes objetivos de futuro del club blanco: Kylian Mbappé.

Los últimos rumores apuntan a que Mbappé ya habría dicho al PSG que se quiere ir y el Real Madrid es su destino preferido. Zidane, fiel a su estilo, no quiso responder directamente al rumor, pero sí que dejó una sorprendente sentencia sobre su relación con el delantero del club parisino.

"Yo conozco a Mbappé, nos conocemos bien. No es mi jugador y no puedo hablar de él. Te puedo hablar del partido de mañana, es lo que me interesa. Veremos lo que Kylian quiera hacer en el futuro. De momento no es mi preocupación", dijo sobre Mbappé.

Zidane y Hazard

Zidane también dejó entrever que Eden Hazard aún no está en condiciones para competir en un partido de la exigencia del clásico y que su regreso "depende únicamente" de sus propias sensaciones.

La vuelta de Hazard "ni depende de la selección belga ni del Real Madrid", manifestó Zidane que trasladó al jugador la decisión final. "Depende únicamente de las sensaciones del jugador, con nosotros hay un proceso de recuperación pero luego lo importante es su sensación, hablando claro con el entrenador". añadió.

El técnico madridista aseguró que "se va a ver mañana" si Hazard juega ante el Barcelona y aunque de inicio dijo que de momento no puede contar con el belga, posteriormente aseguró que "está mejor" tras una semana completa de entrenamientos con el grupo.

"Eden de momento no está disponible y estamos contentos con Vini. Hemos tenido muchas complicaciones este año con lesionados y la verdad que no nos gusta, pero al final es una plantilla muy larga, en la que todos los jugadores están comprometidos, quieren jugar y lo más importante es que nuestro equipo compite en cada partido", sentenció.

