Streaming en directo | Real Madrid - Elche (La Liga)

Real Madrid y Elche se miden este sábado en el Alfredo di Stéfano con motivo del partido correspondiente a la jornada 27 de La Liga. El Real Madrid, con dos regresos esperados y novedades importantes en el once, busca romper su racha de dos empates seguidos en el campeonato liguero (Real Sociedad y Atlético de Madrid).

Sergio Ramos regresa a los terrenos de juego superada su lesión de rodilla como titular ante el Elche, integrando un once en el que Zinedine Zidane da descanso a Luka Modric y Toni Kroos con la mente en el partido de Champions League ante el Atalanta, y la titularidad al uruguayo Fede Valverde, Isco Alarcón y el brasileño Vinicius Junior.

Comienza de suplente el belga Eden Hazard, que podrá reaparecer en la segunda parte según anunció Zidane en la víspera al afirmar que tendrá minutos el día de su regreso.

Sergio Ramos, durante un entrenamiento del Real Madrid

Lo hace directamente como titular Ramos en un once en el que el técnico francés introduce cambios. Pasa a Nacho Fernández al lateral derecho y adelanta la posición de Lucas Vázquez. Son novedad en el centro del campo Valverde e Isco, y en el tridente ofensivo Vinicius.

"Sabemos lo que tenemos que hacer, entramos en el campo siempre con la idea de ganar el partido. De vez en cuando no se puede. No tenemos en la cabeza que sea un equipo inferior y vamos a ganar fácil. Hay partidos donde no te salen bien las cosas y es normal durante el año. Sabemos la situación, si queremos pelear esta Liga no podemos perder más puntos", dijo Zidane en la previa del partido este viernes.

El Real Madrid comienza con: Courtois; Nacho, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Valverde, Isco; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

El Elche de Fran Escribá inicia el partido en el estadio Alfredo di Stéfano jugando con dos puntas, en un once que integran: Edgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Mojica; Morente, Raúl Guti, Marcone, Fidel; Lucas Boyé y Guido Carrillo

