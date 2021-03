Courtois estalla: "Leí a los analistas decir que Lukaku merecía más el premio; es ridículo..."

Thibaut Courtois no se siente valorado en Bélgica y así lo ha dejado ver en una entrevista en un medio de su país. El guardameta del Real Madrid, que por segunda temporada seguida está siendo de los futbolistas más destacados del cuadro merengue, habla claro y sin pelos en la lengua del trato que recibe entre sus compatriotas.

"Cuando tuve tres años fantásticos en el Atlético, recibí elogios de toda Bélgica. Me convertí en Deportista del Año y pensé que estaba bien. Hoy tengo la sensación de que todo en mí ha llegado a considerarse normal. Mi actuación en ese partido contra el Valladolid, creo, parece que ni existió, parece que seguir jugando a un alto nivel en el club más grande del mundo ya no vale la pena...", dice con una sinceridad abrumadora.

Reclama que no se dio valor a lo que hizo con el Real Madrid, campeón de Liga en 2020, el año pasado: "Sobreviví a un tsunami en el Madrid. En 2020 gané la Supercopa con una parada decisiva en los penaltis. Luego leo de los analistas: 'Courtois merece el trofeo de Mejor Belga menos que Lukaku porque siempre estuvo allí con la selección nacional mientras Courtois se retiró algunas veces'. No fui a Dinamarca en septiembre, porque simplemente venía de vacaciones y pensé que necesitaba una buena preparación".

Thibaut Courtois, durante un entrenamiento del Real Madrid

Courtois, que no quiere poner el foco de sus quejas en su compañero de selección, cree que no se le tiene en cuenta en su país: "Puedo entender que a Lukaku le dieran el premio a Mejor Belga en el Extranjero, pero yo también me lo merecía. Tampoco fui nominado a Deportista del Año. Es ridículo. De hecho, siento más aprecio en España, y también fuera de España, que en Bélgica".

Papel en la Selección

Y si en las buenas no siente apoyo, en las malas denuncia que ha sido machacado injustamente: "Me lesioné, simplemente no pude ira ayudar al equipo... Si me juzgan por eso, lo siento, creo que es un punto de vista ridículo. Y cuando cometí ese error en el partido en casa contra Dinamarca, de repente pareció como si eso fuera lo único que hizo Courtois en 2020", concluye.

