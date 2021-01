El bajón de Vinicius: sin confianza con Zidane y buscando su sitio

La eliminación copera deja muchos señalados en el Real Madrid y entre ellos está Vinicius Júnior. El brasileño hace tiempo que no es noticia por su desborde y electricidad, ha perdido la magia y así se vio contra el Alcoyano. Los 90 minutos se le hicieron largos, no dejó ningún destello y se confirmó lo que se temía desde hace semanas: no tiene confianza.

A Vinicius es posible que le pese el partido de Copa durante un tiempo. En las peores 'fotos' estuvo él, en apenas unos minutos. A falta de diez minutos, Vini tuvo la oportunidad de cerrar el partido y poner el 0-2 en el marcador. Un mano a mano que erró, de forma imperdonable, y que cobró más importancia pocos momentos después.

El Alcoyano forzó un córner y Marcelo le avisaba a su compatriota: "¡Vini! ¡Aquí! No lo coges, ¡caralho! ¡Venga!", le gritaba el lateral con el brazalete de capitán en el brazo. Le pedía a Vinicius que se sumara a defender y siguiera la marca de uno de los rivales. El balón acabó otra vez en saque de esquina y Marcelo insistía con Vinicius: "¡No lo agarres, Vini! ¡No lo agarres!". ¿Qué pasó? Solbes, el jugador al que marcaba Vinicius, remataba solo en el segundo palo y hacía el empate que forzaba la prórroga.

Vinicius, contra el Alcoyano

Zidane cambió a Vinicius tras el final del tiempo reglamentario para dar entrada a Asensio. Señalado y sin confianza. El brasileño llegaba al partido de Copa con la necesidad de tener minutos y obligado a demostrar que merece más. Llevaba seis partidos saliendo desde el banquillo o sin jugar, por lo que la oportunidad de la titularidad en Alcoy no la podía desaprovechar. Pero no le salió bien.

Vinicius se hunde

La tendencia de Vinicius sigue a la baja desde hace algunas semanas. Ya no es la opción titular que era al comienzo de la temporada (salió de inicio ante Barça y Atleti, por ejemplo). Eden Hazard y Marco Asensio, ahora que están bien físicamente, le han rebasado y le han dejado sin minutos, siendo la última opción de los extremos disponibles. Lucas Vázquez también juega más que él.

A Vini siempre le ha pesado la excesiva presión que ha recaído sobre sus hombros desde que llegó al Real Madrid con apenas 18 años. Todavía tiene 20 años, pero cada vez que no está a la altura de las expectativas la carga se hace más pesada y así ha llegado a un punto en el que no tiene confianza. Zidane tiene una apuesta muy clara por un grupo reducido de jugadores y Vinicius no está en ella.

Todavía es pronto para preguntarse qué será de Vinicius la próxima temporada. El Real Madrid avanza hacia una irremediable reconstrucción tras una campaña en la que los títulos se van alejando (los blancos no son favoritos en Liga y Champions, lo que queda por delante). Zidane estará a los mandos hasta final de temporada y la pregunta es si cambiará algo su apuesta por los jóvenes, entre ellos Vinicius.

