Expediente Odegaard en el Real Madrid

Martin Odegaard es uno de los 22 futbolistas que se encuentra en Málaga concentrado para preparar la Supercopa de España. El centrocampista noruego continúa trabajando en busca de una oportunidad que le abra las puertas de la titularidad, aunque lo sucedido en Pamplona el pasado fin de semana no ha hecho más que preocupar al talentoso futbolista.

El noruego está preocupado, sí, y la causa no es otra que la falta de minutos en el Real Madrid. En estos momentos es el sexto en la rotación de los centrocampistas. Por delante están los innegociables Casemiro, Modric y Kroos, pero además también está Fede Valverde e incluso Isco parece haber tomado la delantera a la hora de entrar como revulsivo en las segundas partes.

En especial lo que ha molestado a Odegaard es que en el duelo ante Osasuna, en el helado estadio de El Sadar fuese Isco elegido antes que él para dar otro aire a un partido que se había puesto muy cuesta arriba para los blancos. El Real Madrid acabó empatando a cero en Pamplona, algo que no sentó nada bien a la expedición madridista.

Sergio Ramos intenta parar el avance de Isco

"Para mí esto no ha sido un partido de fútbol. Las condiciones han sido muy complicadas. Yo te digo la sensación que nosotros tenemos con todo lo que ha pasado. No sabemos cuándo vamos a volver si mañana o pasado. No ha sido un partido de fútbol hoy. Vamos a olvidar y a pensar ya en el miércoles", explicó Zidane en rueda de prensa, haciendo evidente el enfado de staff y jugadores ante los medios.

A nadie le gustó lo sucedido en El Sadar, pero en especial a un Odegaard que volvió a quedarse sin minutos, al ingresar en el terreno de juego otros jugadores merengues como Fede Valverde, Mariano y el ya mencionado Isco, que entró al campo en sustitución de Modric.

367 minutos repartidos en nueve partidos es el balance del nórdico en lo que va de temporada 2020/2021. Comenzó el curso siendo titular ante Real Sociedad y Betis, para después perder esta condición y encadenar después varias lesiones, además de la baja por ser positivo en coronavirus.

Martin Odegaard calienta en la banda del Di Stéfano REUTERS

El internacional noruego solo ha vuelto a saborear las mieles de la titularidad en otras dos ocasiones: contra el Villarreal, en La Liga, el pasado 21 de noviembre y frente al Shakhtar Donetsk, en la Champions League, el 1 de diciembre. Este duelo de la máxima competición continental fue el último desde el once inicial para él, siendo suplente en seis partidos desde entonces y perdiéndose otros tres por lesión.

Para ver los últimos minutos de Martin Odegaard con la elástica del Real Madrid no hay que remontarse mucho, fue el 2 de enero de este nuevo 2021 en el encuentro contra el Celta de Vigo del campeonato doméstico. Aunque entonces tan solo estuvo sobre el verde durante cinco minutos.

Respuesta de Zidane

Precisamente es eso, minutos, lo que pide Odegaard a Zidane. El centrocampista apostó por volver al Real Madrid cuando todavía le quedaba un año con la entidad donostiarra. En la Real Sociedad estaba triunfando, llegándose a convertir en un jugador referencia de los txuri-urdin y en una de las grandes sensaciones de la temporada 2019/2020 en La Liga.

Sin embargo, el jugador de 22 años acabó abandonando San Sebastián para poner rumbo de vuelta a la capital tras sus cesiones en Holanda -en el Vitesse y en el Heerenveen- y su año en la Real Sociedad. Fue Zidane el que le convenció para que regresase ya y ahora Odegaard se siente decepcionado ante la ausencia de protagonismo que está teniendo en las filas madridistas.

Martin Odegaard, durante el partido ante la Real Sociedad REUTERS

Zidane le ha pedido calma al futbolista. Le ha dicho que va a ser un jugador muy importante en el Real Madrid, que va a jugar y que acabará teniendo sus oportunidades. Un mensaje de calma y de esperanza para un Odegaard que comparte preocupaciones con el propio club. Desde la zona noble también mantienen inquietud por la falta de minuto del noruego, ya que fue el único fichaje, entre comillas, del Real Madrid. El cual generó mucha ilusión entre los aficionados, quienes esperan ver su mejor versión cuanto antes.

