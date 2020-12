El padre de Odegaard se pasa a los banquillos

Hans Erik Ødegaard, padre del futbolista del Real Madrid, Martin Ødegaard, dirigirá la próxima temporada al Sandefjord, equipo de la Eliteserie, máxima categoría del fútbol noruego, informó este miércoles el club. El exjugador tuvo una relevancia importante a la hora de que su hijo llegara a vestir la camiseta blanca por delante de otras. Ahora arranca su carrera en los banquillos buscando el éxito con esta interesante entidad.

Ødegaard y el sueco Andreas Tegström, que compartirán la dirección del equipo, han firmado un contrato para los dos próximos años con una opción para prolongarlo otro más. El Sandefjord solo ha estado varias temporadas en la máxima categoría, pero siempre haciendo de club ascensor. Tiene 22 años de historia y ahora quieren conseguir permanecer varios años en la Eliteserie y asentarse en la primera división del fútbol nacional.

Será la primera experiencia de Ødegaard en la élite del fútbol noruego, después de haber sido ayudante en el Mjøndalen de la segunda división y en las categorías inferiores del Real Madrid y del Strømsgodset, el club donde empezó a despuntar su hijo y de donde lo fichó el club blanco en 2015 a los 15 años. Tegström, con el que ya había coincidido Ødegaard como jugador varias temporadas en el Sandefjord, entrenaba ahora al Assyriska, de la tercera categoría del fútbol sueco.

"Hace tiempo que quería dedicarme a tiempo completo al fútbol, pero no había tenido la posibilidad hasta ahora. El Sandefjord es el club perfecto para mí", declaró en rueda de prensa Ødegaard. "He visto todos los partidos de Sandefjord este año y me ha impresionado el equipo y el club lo ha logrado. Sé que vamos a tomar el relevo después de un equipo técnico muy hábil y que muchos jugadores tienen contratos salientes. Pero, al mismo tiempo, tenemos la sensación de que podemos desarrollar esto aún más", explicó el noruego.

Ødegaard y Tegström sustituyen en el cargo al español Martí Cifuentes, que había ascendido al equipo y esta temporada, que finalizó el mes pasado, lo mantuvo en la máxima categoría. Cifuentes fue anunciado ayer como nuevo entrenador del Aalborg Boldklub danés.

