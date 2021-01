El Dortmund responde a los rumores: "No queremos romper la cesión de Reinier"

La etapa de Reinier Jesús en el Borussia Dortmund no ha comenzado con buen pie. El brasileño saldría este verano cedido para las dos próximas temporadas, repitiendo la 'fórmula Achraf'. Pero, en su caso, no está teniendo tantas oportunidades como tenía el marroquí. Ha jugado en Champions, Copa y Supercopa, pero la cantidad de minutos es muy pobre. Algún problema físico también ha truncado esta situación, es por lo que en los últimos días se ha rumoreado con una posible cancelación de la cesión.

Michael Zorc, director deportivo de la entidad de la cuenca del Ruhr, ha salido al paso de estas informaciones. "No queremos romper la cesión pero si alguien no está satisfecho porque tiene muy pocas oportunidades que lo diga. Nosotros no tomaremos esa iniciativa", explicaba el responsable del Dortmund. Hay paciencia con respecto a su situación por las dos partes, aunque no ha iniciado ningún partido de la Bundesliga por el momento.

El centrocampista fichado por el Real Madrid el pasado enero de 2020 no está contando con muchas oportunidades, pero se confía en el proceso que está teniendo para adaptarse a Alemania. La elección del lugar al que se le envió cedido fue por parte del club y del entorno del jugador, se estimó que era la mejor opción y por eso se produjo. El brasileño es muy joven y se confía en su progresión en las próximas temporadas, siguiendo la línea que ha decidido la entidad.

El jugador ha vivido un cambio de entrenador durante la temporada, pero su posición no ha cambiado. Edin Terzic no le ha dado las oportunidades que también le negó Lucien Favre. Aún así, el brasleño también confía en poder darle la vuelta a esta situación. Poco a poco irán surgiendo esos minutos que puedan hacerle confirmarse en una plantilla del primer nivel. El choque de Champions será frente al Sevilla, y no se resigna a la hora de confiar que pueda tener trascendencia en ese encuentro.

Su trayectoria

En total, Reinier se ha perdido cinco partidos por la Covid-19, en otros cuatro se quedó en el banquillo sin ningún minuto y en dos ocasiones no fue convocado mientras estaba Favre en el banquillo. Tras perder ante el Stuttgart por 1-5, donde Reinier disfrutó de esa media hora de juego, el club tomó la decisión "por unanimidad" de cesar a Favre y a su asistente Stefes. Desde entonces, las cosas no han cambiado mucho.

La mala situación de Reinier se viene sucediendo desde hace casi un mes. A mediados de noviembre, antes de que fuera positivo por la Covid-19, sus minutos no terminaban de convencer. Y el Real Madrid, que siempre mantiene el análisis de las cesiones que acuerda, no era optimista. Con dos años por delante, y teniendo en cuenta las numerosas ofertas que tuvo Reinier para salir cedido, habrá que estar alerta ante un posible cambio en el futuro del jugador blanco cedido en Dortmund.

