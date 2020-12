Kaká desvela sus dificultades en el Real Madrid: "Vas 3-0 y siguen pidiendo más"

Kaká llegó al Real Madrid junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Uno de los pilares de la nueva era de galácticos que debía cambiar la dinámica del club merengue. No había títulos, no había alegrías. Ellos eran los encargados de recuperar la gloria. Los dos últimos triunfaron, pero el brasileño nunca terminó de encontrarse cómodo.

El centrocampista, en una entrevista para Sky Sports, ha explicado que al sumarse al equipo merengue tuvo que cambiar su estilo de juego notablemente. Entre las claves estaba la agresividad ante portería que se pedía en el equipo. El Madrid no se conformaba y su afición tampoco, algo que llamó mucho la atención de Kaká pese a su larga experiencia.

"Tuve que cambiar un poco mi juego", ha indicado en dicha entrevista. "El estilo del Real Madrid es muy agresivo, así que cuando vas ganando 3-0, los aficionados siguen pidiendo más". Kaká acabó entendiendo que "así es el Real Madrid, ofensivo todo el tiempo", por lo que "había que adaptarse".

El brasileño abandonaría la capital en la 2013/2014 sin terminar de cuajar. La falta de continuidad y el gafe de las lesiones le impidieron triunfar en el Real Madrid. Pese a todo, lograría llevarse una Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de España vestido de blanco. No se ganó la confianza de Mourinho y tuvo que poner punto y final a su etapa en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, no hubo tensión como se habló en su día. "En algunos momentos vivimos desencuentros en la etapa en el Madrid porque yo creía que tenía que jugar y él creía que no. Pero eran desencuentros respetuosos. Jamás me rebelé y le dije 'me voy de aquí', ni salí ante la prensa a quejarme", aseguró hace un tiempo en otra entrevista.

En la conversación con el medio inglés, Kaká destaca por encima de todos a Ancelotti: "Cada entrenador que tuve en mi carrera, aprendí algo de ellos. Todos con los que trabajas pueden enseñarte algo, ya sea táctico, técnico o simplemente personal. Pero Carlo fue el mejor porque sacó lo mejor de mí".

Como muchos otros jugadores han destacado, la clave de Ancelotti es "su habilidad para manejar a la gente". "El manejo de la gente es tan importante. Por supuesto, es muy bueno con las tácticas y entiende el juego y todo lo demás, pero era la forma en que manejaba a los jugadores" fue su característica determinante.

La evolución

Kaká, en la misma entrevista, ha destacado que su puesto en el campo ya no existe. "No tenemos al clásico número '10'". Una situación que considera "incómoda" porque "otras posiciones son vistas como más importantes. "Tenemos este 4-3-3 donde los tres jugadores del mediocampo son cuadro a cuadro". Esa modificación ha obligado a que "la línea defensiva esté alta". "Antes teníamos un poco de espacio porque los defensores tenían miedo de que este tipo -el '10'- pudiera jugar el pase. Eso abrió un poco el campo".

