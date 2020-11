Hazard recupera el gol en la Champions League tres años después

Por primera vez en su historia, el Real Madrid consiguió ganar en el mítico estadio de San Siro. Conocido como Giuseppe Meazza cuando el Inter de Milán juega allí como local, los blancos lograron en este histórico campo europeo una victoria que encarrila el pase a los octavos de final y que comenzó después de un penalti de Barella sobre Nacho.

Mariano dio el balón a Hazard y fue el belga el que ejecutó la pena máxima. No falló el '7' desde el punto de los once metros. Lanzamiento potente al que no pudo llegar Handanovic pese a acertar el lado al que iba el esférico. Este gol fue el primero de los dos que el Real Madrid firmó ante el Inter, pero supone mucho para Eden.

Desde el 22 de noviembre del año 2017, el internacional belga no marcaba un gol en la Champions League. En aquella ocasión fue en la goleada del Chelsea frente al Qarabag. Tres dianas consiguió en aquella temporada con los blues en la máxima competición continental y este curso ya ha logrado sumar la primera a su casillero particular en Europa.

Un gol importante

Hazard habló tras el encuentro y no ocultó lo feliz que estaba por la victoria: "Ha sido un buen partido del equipo. Son tres puntos importantes, ahora faltan dos partidos más. Es importante marcar goles, pero es más importante la victoria. Ahora solo pienso en ganar partidos".

"Jugando en el campo se tiene un poquito más de confianza, pero hoy fue bien. Cogeré confianza con más minutos en el campo y partidos", añadió el futbolista. Sobre él también habló Zidane en rueda de prensa: "Estamos todos en el mismo barco y en cada partido hay que elegir. Me alegro por Eden. Está jugando y necesita jugar. Está recuperando su fútbol, sus cosas en el campo y sabemos de la calidad que tiene. Que siga así, que nosotros le necesitamos".

Los datos del gol

Este gol de penalti de Hazard es mucho más que un simple gol. Es el primer tanto desde el punto de los once metros que hace un futbolista del Real Madrid en la Champions League que no sea Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos. El último antes del belga fue Kaká en el mes de septiembre de 2009 ante el Olympique de Marsella.

Además, este gol de penalti es el tercer más tempranero que marca el Real Madrid en la máxima competición continental después del que metió Hugo Sánchez, en el año 1988, frente al PSV en el minuto 5 y el de Cristiano Ronaldo en el 6' ante el Bayern Múnich en 2012.

Otro dato interesante es que desde el 20 de abril de 1966, el Real Madrid no se ponía por delante en el Giuseppe Meazza contra el Inter de Milán. Entonces fue Amancio el que hizo el 0-1, aunque al contrario que en el partido de este miércoles, entonces el encuentro acabó con 1-1 en el luminoso.

