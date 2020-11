El mejor Madrid se pone en modo Champions para dejar KO al Inter y dar un paso hacia octavos

El Real Madrid dio un paso adelante en el Giuseppe Meazza al vencer al Inter de Milán, en la cuarta jornada de la Champions League. Hazard hizo el primero para los blancos desde el punto de penalti, luego fue Rodrygo el que provocó el segundo, aunque fuese Achraf el que metiese el balón finalmente en su propia portería. [Narración y estadísticas: Inter de Milán - Real Madrid]

El equipo blanco necesitaba la victoria. Tanto el Real Madrid como el Inter de Milán llegaron al encuentro sabiendo que el Borussia Mönchengladbach había pasado por encima al Shakhtar Donetsk. Los cuatro goles de los alemanes los auparon hasta la primera posición del grupo con ocho puntos.

Conociendo todo esto, Zidane decidió alinear el mismo once que en el empate cosechado ante el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Más minutos para Mariano, el único madridista que marcó ante el 'submarino amarillo', y también para Odegaard. Aunque lo más sorprendente fue ver a Casemiro en el banquillo.

Volvía el Real Madrid al estadio en el que ganó La Undécima, pero no había sido un buen escenario para los blancos históricamente. Muchas derrotas, tres empates y este vital triunfo para impulsar el pase a los octavos de final. Con el objetivo de estar en la siguiente ronda de la máxima competición continental, los de Zidane dominaron el encuentro de principio a fin.

Al fin Hazard

Cogió por sorpresa la arrancada del equipo merengue al Inter de Milán. Los nerazzurri se vieron desbordados y fue así como llegó el primero para los visitantes. Corría el minuto 6 del partido cuando Hazard ganó un balón dividido a Skriniar. El belga combinó con Odegaard y el centrocampìsta noruego, haciendo gala de su inmesa calidad, dio un excelente pase al hueco a Nacho.

El central, que ante la ausencia de Sergio Ramos por lesión, formó pareja con Varane en el centro de la zaga y fue derribado en el área contraria por Barella. El inglés Anthony Taylor no dudó al señalar el punto de los once metros. Sin el de Camas en el campo, y pese a que Mariano cogió el balón, el encargado de ejecutar el penalti fue Hazard.

Eden Hazard adelanta al Real Madrid con un gol de penalti al Inter de Milán REUTERS

Con potencia y colocación, el '7' blanco no falló la pena máxima. Acertó el lado del lanzamiento Handanovic, pero el guardameta del Inter no pudo evitar el tanto de Hazard. Primer gol del ex del Chelsea en la Champions League desde hace tres años y, por tanto, primero desde que viste la elástica blanca en Europa.

Vidal vuelve a liarla

Con Kroos retrasando su posición por la ausencia de Casemiro y Odegaard aliándose con Modric para la creación del juego, Zidane dio alas para que Hazard hiciese y deshaciese a su antojo en ataque. Meritorio el partido de un Lucas Vázquez que parece otro respecto al de meses anteriores. Nueva buena actuación del extremo gallego, que recibió el premio a su trabajo con una nueva titularidad.

El de Curtis tuvo una gran oportunidad con un derechazo que se estrelló en el poste de la portería de Handanovic y tan solo tres minutos después, en el 16', fue Ferland Mendy el que no aprovechó una muy buena oportunidad para su equipo. El Real Madrid estuvo bien posicionado, pero una de sus habituales lagunas defensivas desencadenó la ocasión del Inter.

Arturo Vidal se marcha expulsado quejándose REUTERS

Las imprecisiones de la zaga madridista sirvió en bandeja la oportunidad para Arturo Vidal. El mediocentro chileno se preparó para disparar y justo en ese momento Varane se anticipó para evitar el lanzamiento. Entonces el ex del Barcelona comenzó a protestar a Anthony Taylor que había habido algo más en la acción, pero el árbitro inglés lo vio claro y mostró la amarilla al del Inter por protestar.

No contento con eso, siguió protestando y el colegiado le enseñó la segunda cartulina. Roja y a la calle. Con la expulsión, el Inter tuvo que cambiar su planteamiento y, además, con el marcador en contra, mientras que el Real Madrid se fue a vestuarios con uno más, con el 0-1 a favor y con un Courtois que no fue inquietado por los rivales en los primeros 45 minutos.

La sentencia

Conte movió ficha. 4-4-1 sobre el campo con Lautaro Martínez, que pasó desapercibido en la primera mitad, fuera del campo. También se quedó en el banquillo Bastoni, entrando al terreno de juego Perisic y D'Ambrosio. Comenzó fuerte la segunda parte el Inter, herido en el orgullo por el gol y por la expulsión, pero pronto el Real Madrid volvió a tomar el mando.

Si Conte no esperó para hacer los cambios, Zidane lo hizo pasados quince minutos desde la reanudación. Turno para Rodrygo y para Casemiro. Y como ha demostrado desde que viste de blanco, el brasileño tiene un especial idilio con la Champions. No tardó ni un minuto el ex del Santos en rematar con la derecha un centro de Lucas Vázquez.

Rodrygo celebra su gol en la Champions League con el Real Madrid Reuters

La UEFA le acabó dando el gol a Achraf en propia puerta, quien tampoco vivió su noche más plácida desde que llegó a Italia, pero Rodrygo fue el que creó la magia para poner el 0-2 en el marcador que, a la postre, sería el resultado definitivo. El Inter no contestó a ese nuevo tanto de los merengues y la única que tuvo fue parada por Courtois.

Todavía pudo hacer más sangre el Real Madrid, pero el tercero no llegó y el equipo blanco se vuelve a la capital española dando un gran paso adelante para estar en los bombos de los octavos de final. Un empate en Ucrania vale para estar en la siguiente ronda e incluso si ganan los dos partidos ante Shakhtar y Gladbhach, los de Zidane pueden ser primeros de su grupo.

Inter de Milán 0-2 Real Madrid

Inter de Milán: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (D'Ambrosio, 46'); Hakimi (Alexis, 64'), Barella, Gagliardini (Sensi, 78'), Vidal, Young; Lautaro (Perisic, 46') y Lukaku (Eriksen, 86').

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric, Odegaard (Casemiro, 58'); Lucas Vázquez, Mariano (Rodrygo, 58') y Hazard (Vinicius, 77').

Goles: 0-1, 6' Hazard (p.); 0-2, 59' Achraf (p. p.)

Árbitro: Anthony Taylor (ING). Mostró cartulina amarilla a Gagliardini (19') y Sensi (86'), del Inter. Expulsó por doble amonestación a Vidal (ambas en el 33').

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo B de la Champions League disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (Milán, Italia) a puerta cerrada.