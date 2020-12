Woodgate y su paso por el Real Madrid: "Perder un partido era como perder una Guerra Mundial"

Jonathan Woodgate vivió días muy complicados en el Real Madrid. A pesar de que con el paso del tiempo su perspectiva haya cambiado, su estancia en un club de la exigencia y del nivel del equipo blanco no fue realmente positiva. Sin embargo, visto desde su propio punto de vista, para él fue un sueño hecho realidad y un logro en su carrera.

El defensor inglés llegaba como uno de los centrales revelación del fútbol británico. Su desempeño en el Leeds y sobre todo en el Newcastle hicieron que el Real Madrid se lanzara de lleno a por su fichaje. Podía ser una de las piezas que apuntalara la zaga e hiciese olvidar a jugadores como Fernando Hierro. Sin embargo, sus lesiones lastraron y de qué manera su paso por la entidad madridista.

Ahora, con el paso de los años, ha aprendido a valorar lo que signfica para un jugador llegar a formar parte de un club tan grande, con tan buenos jugadores. Merece la pena incluso realizar entrenamientos con ellos. No obstante, no olvida que las lesiones le hicieron pasar por momentos complicados, tal y como ha confesado en el podcast de Jamie Carragher, Greatest Game.

Jonathan Woodgate, en un partido con el Leeds Instagram (@jonathanwoodgate39)

Así ha recordado como fue el día en el que recibió la confirmación de su fichaje y el lío con el reconocimiento médico: "El fichaje estaba hecho y entonces, viajé a Múnich en avión privado para ver a un especialista que me pinchara en el muslo, porque lo tenía roto en ese momento".

"Luego, volé a Madrid y pasó algo gracioso. Yo acababa de firmar por cinco años y, mientras pasaba el reconocimiento, el doctor vino y me dijo: 'Jonathan, hay un problema con tus resonancias. No es el muslo, es la espalda. Tienes una fractura en la espalda y se desplaza. Puede ser un problema...'".

"El fichaje de Gabi Milito ya se cayó en el reconocimiento médico y él nunca llegó a fichar así que pensé: 'Oh, no, mi sueño se acabó'. El médico estaba al teléfono con Florentino Pérez charlando en español. Acabó y me dijo: 'Le he dicho que tu espalda está algo dañada y me ha contestado: 'No te preocupes, le firmaremos por cuatro años en vez de cinco".

Su recuedo del Madrid

Woodgate guarda grandes recuerdos de su paso por el Real Madrid, donde coincidió con muchos entrenadores y con jugadores de talla mundial que le impresionaron: "Tuve más de un entrenador, Camacho, Luxemburgo... La lengua era complicada, pero aprendí bastante. Al principio era un poco pesadilla, el idioma, las lesiones... Pero estuve con jugadores extraordinarios. Roberto Carlos, Ronaldo, los brasileños me ayudaron mucho. Cuando vas a un club tan grande no puedes perder ni en los entrenamientos. Perder un partido era como perder la Guerra Mundial. Me sorprendió Guti, como controlaba los balones, su elegancia... Era increíble en los ejercicios de posesión, con esa zurda".

Jonathan Woodgate, en un partido del Real Madrid Reuters

También quiso revelar cómo se había fraguado su fichaje por el Real Madrid desde temporadas antes a su llegada, ya que su nivel en Inglaterra fue creciendo a pasos agigantados: "Mi agente me dijo que el Real Madrid me seguía desde que jugué la Champions con el Leeds. Monitoreaban mi progreso y entonces, me fui al Newcastle".

"Allí también me tenían vigilado. Llevábamos una racha genial en la UEFA y entonces, vino Drogba con el Marsella. Yo estaba jugando mi mejor fútbol y sabía que era mi oportunidad. Entonces, ficharon a Walter Samuel, de la Roma, la gran roca argentina y pensé que todo se había acabado pero, mi agente me llamó y me dijo: 'El Real Madrid va a ofrecer 20 millones al Newcastle por ti esta noche. ¿Qué quieres hacer?'. '¿Tú que crees?', le contesté. Siempre quieres jugar para el mejor equipo del mundo si tienes ambición".

