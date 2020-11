El claro penalti sobre Hazard que ni Cordero Vega ni el VAR pitaron

No comenzó bien el partido para el Real Madrid ante el Alavés. Penalti señalado a Nacho Fernández por mano y desde el punto de los once metros no falló Lucas Pérez ante Thibaut Courtois. A punto estuvo el guardameta belga de pararlo, pero no llegó por centímetros para evitar el tanto babazorro. Después, llegó la polémica en el otro área, pero en esta ocasión Cordero Vega no pitó nada.

Las imágenes de la acción dejaban dudas en un principio, pero desde distintas tomas se puede confirmar que sí hay penalti a Hazard. El belga no pudo acabar de armar la pierna para intentar poner el gol del empate en el marcador, ya un jugador del Alavés se interpuso en su camino.

Este intenta llegar al balón, pero se lleva por delante al '7' del Real Madrid, que acabó cayendo dentro del área del conjunto vasco. Sin embargo, Cordero Vega interpretó que no había penalti. Se llevó entonces la mano al pinganillo, pero al ser una jugada de interpretación y el no creer que había algo punible, el juego siguió.

Preocupación

Unos minutos después de esa jugada polémica, Hazard tuvo que ser sustituido por Zidane. El belga no pudo continuar en el terreno de juego y en su lugar entró Rodrygo. Otra vez mala suerte para el ex del Chelsea, quien ante el Inter de Milán mostró una versión mejorada e invitaba a que muy pronto se le vería a su nivel más top.

Eden Hazard durante el encuentro frente al Alavés REUTER

Eden Hazard se fue directo a vestuarios para ser examinado por los servicios médicos. Una primera exploración ha confirmado que es una lesión muscular en el muslo derecho. En los próximos días tendrá que someterse a más pruebas y se espera que no sea algo grave y que muy pronto pueda volver a los campos.

Dificultades

El Real Madrid no lo ha pasado bien ante el Alavés. Ese gol inicial por el tanto de penalti de Lucas Pérez se unió a las dos penas máximas no señaladas a favor del conjunto blanco. Ambas claras. Esta primera protagonizada por Hazard y otra antes del descanso por agarrón de pelo a Marcelo dentro del área.

La lesión es otro de los males madridistas de este sábado. Nada más reanudarse el encuentro, el equipo local se encontró con el gol de Joselu. Fallo clamaroso de Courtois en la salida de balón para que el delantero del Alavés no perdonase y pusiese tierra de por medio en el marcador.

