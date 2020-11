Zidane, sobre el calendario: "Cuando un jugador mío está lesionado, yo sufro"

El Real Madrid quiere volver a sumar tres puntos en un partido de Liga tras sus recientes pinchazos contra Valencia y Villarreal. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane regresa al estadio Alfredo Di Stéfano y recibirá al Alavés, con motivo de la jornada 11 del campeonato liguero. El técnico francés comparece ante los medios de comunicación el día previo a la cita.

Zidane respondió en rueda de prensa a las preguntas de cara al encuentro de mañana y toda la actualidad que rodea al club blanco, principalmente centrada en las bajas. Y es que el entrenador del Real Madrid no podrá contar con Karim Benzema, Sergio Ramos y Dani Carvajal, tal y como ha confirmado el propio Zinedine.

El Madrid quiere aprovechar el impulso de la victoria contra el Inter de Milán para seguir sumando y no desengancharse de la cabeza de la tabla de La Liga. Y sin descuidar lo que ocurre en Europa, puesto que la próxima semana el equipo tendrá que viajar a Ucrania para medirse al Shakhtar.

Todos aportan

"Tenemos 24 jugadores que pueden jugar y es bueno para esta plantilla. Vamos a necesitarlo con todos los partidos que tenemos. Buscamos esa solidez que se vio en Milán, aunque ha habido partidos en los que también estuvimos muy bien".

La regularidad del Madrid

"No es actitud. Querer siempre queremos. Sabemos que si hacemos las cosas juntos, con concentración, somos muy difíciles de ganar. La regularidad es lo más complicado en el fútbol. Todos los días trabajamos eso y lo que podemos hacer en el partido, con poco tiempo".

Carvajal, Benzema y Sergio Ramos

"Carvajal tiene algo y el parte médico lo sacaremos algo. Ea poca cosa y al final es mucho. ¿Hasta cuándo? No lo sé, solo puedo decir que eran molestias. Lo de Karim ha sido más tiempo y lo importante es que esté bien para volver. Las sensaciones con Sergio son buenas y volverá pronto con el equipo".

¿Liberación del Madrid?

"Liberación no. Es un partido que hicimos bien. Los jugadores lo hicieron bien. Tenemos que aguantar los comentarios sobre el equipo, pero contamos con ello".

Cambio de ciclo

"Aquí siempre hay que rendir, estar concentrados. Aquí no paramos nunca. Los jugadores tienen que estar siempre metidos y siempre va a haber cambios en una plantilla. Cada X tiempo hay cambios. En este momento tenemos esta plantilla, hoy en día, hasta cuándo no sé. Y no hay que cambiar nada".

Maradona, ¿el mejor de la historia?

"Yo tengo mis cosas sobre quién es el mejor. El problema es que se habla de este, de aquel. Hemos perdido a un jugador que era la hostia. Pelé, Cruyff, Ronaldo... todos eran la hostia. Es un día triste porque hemos perdido a alguien importante en el mundo entero y, sobre todo, en el fútbol. Vamos a respetar su memoria, a su familia y a toda la gente que le ha querido".

Le preocupan las lesiones

"No voy a hablar de eso. Tengo 24 jugadores y voy a contar con ellos. Ya lo dije el otro día: necesitamos a todos estos jugadores, que estén listos. Se habla de la rotación, de qué hago, de esto... Nosotros queresmos espectáculo como antes, pero muchas cosas han cambiado. También hay lesiones y me importa cuidar al jugador, de verdad. Cuando un jugador mío está lesionado, yo sufro. Sé que ellos quieren competir y es lo más importante y cuando no lo pueden hacer, me molesta. Hay que tener cuidado con todos los partidos que hay".

El papel de Odegaard

"Sabemos el jugador que es y tiene calidad. Poco a poco demuestra lo que es como jugador. En general, es importante lo que hacemos como equipo. Si lo hacemos juntos, somos difíciles de ganar. Hay que seguir con Martin y con todos".

Zidane, culpable en las derrotas

"Cuando perdemos, perdemos todos juntos. Los jugadores lo saben. Y cuando ganamos, igual. Lo que pasa fuera (en los medios) no se va a cambiar".

Planteamiento contra el Inter

"El planteamiento ha sido muy bueno y los jugadores lo interpretaron muy bien el partido. Podemos intercalar varios jugadores en varias posiciones. Hicimos los 25 primeros minutos 11 contra 11 fenomenal. Al final jugamos contra 10 y a veces eso hace que sea más complicado. Estuvimos concentrados con lo que había que hacer. No arriesgamos nada, la portería a cero y tuvimos ocasiones. Es el camino que queremos seguir".

La confianza del equipo

"La confianza te permite ser regular en el fútbol. Confianza tenemos, pero cuando jugamos contra un equipo, ellos salen más que a tope. No podemos bajar la concentración ni un minuto. Tenemos que estar siempre al 100% para así tener posibilidades si estamos al mismo nivel de entrega, físico y concentración. Nuestra calidad hace ahí la diferencia".

Su retirada a los 34 años

"Cada uno lo lleva dentro. Si quieres seguir, sigues. Sino, fuera. Yo lo dejé a los 34, hay otros que siguen porque saben que pueden dar más. Cada uno elige, no voy a decir lo que cada uno tiene que hacer.