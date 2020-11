Casemiro aprieta para llegar al cien por cien contra el Villarreal

Quedan dos días para que el Real Madrid vuelva a jugar un partido de fútbol. Una cuenta atrás que muchos jugadores tienen en cuenta porque se están recuperando de situaciones de problemas físicos o del coronavirus. Uno de ellos es Casemiro que, tras dar negativo, regresó este miércoles a los entrenamientos y comenzaba a ponerse en forma para el encuentro ante el Villarreal. Es por lo que el brasileño hoy se ha exprimido a tope.

Casemiro ha acudido hoy a Valdebebas por la mañana y volverá a hacerlo esta tarde para hacer una doble sesión de entrenamiento. La plantilla está citada para las 17 horas en la Ciudad Deportiva, pero el centrocampista ha querido acudir también para hacer una sesión matinal que refuerce su forma física. Cabe recordar que el jugador del Real Madrid dio positivo antes del partido frente al Valencia, por lo que llevaba casi dos semanas sin poder trabajar allí.

El centrocampista quiere estar en el mejor estado físico posible. Aunque se ha mantenido trabajando en los útimos días desde su casa en el aislamiento, no es lo mismo que entrenar en Valdebebas. Es por lo que se aplica para que Zidane no tenga problema para estar este sábado en el Estadio de la Cerámica. El francés le necesita ante las bajas que tiene el equipo esta semana tras el parón. Nadie tiene dudas de que jugará.

Casemiro durante un entrenamiento del Real Madrid

Casemiro se perdió el primer encuentro de esta temporada con el choque de Valencia. Había sido suplente ante la Real Sociedad y frente al Cádiz, de hecho solo descansó unos minutos ante el Huesca. Es uno de los jugadores con más minutos en la plantilla merengue. Zidane le necesita en una cita tan importante como la que llega este sábado ante uno de los clubes más en forma. Pero también lo necesita para el resto de partidos que vienen por delante.

Los positivos

El centrocampista está de regreso tras haber dado negativo en su test PCR. No viajó con Brasil durante el parón de selecciones y se quedó aislado en su casa siguiendo con el trabajo para preparar su vuelta. El Real Madrid está ahora pendiente de Eden Hazard y Éder Militao, que también pasaron los test este miércoles. El belga, cuyo positivo fue notificado el mismo día que el de Casemiro, sigue aislado y se espera que, al menos, pueda regresar para el partido contra el Inter de Milán.

La noticia del regreso de Casemiro es muy positiva ante la falta de efectivos que el Madrid puede acusar. No solo en el centro del campo, donde el brasileño no cuenta con relevo natural y no estará Fede Valverde durante un mes por una lesión. Es por lo que su titularidad es innegociable. En Castellón también podrán tener su oportunidad Luka Modric y Odegaard, después de que el noruego esté ya a tope.

