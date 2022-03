El fútbol europeo se lanza a por Rafa Marín: la joya del Real Madrid que todos quieren para su defensa

La confianza del Real Madrid sobre Rafa Marín sigue siendo la misma, pero a los teléfonos de sus agentes siguen llegando llamadas de clubes interesado. El último en hacerlo, tal y como publicó MARCA, ha sido el RB Leipzig. Es la que más ha llamado la atención, pero no la única. Son muchos los clubes que quieren llevárselo para la próxima temporada, ya sea pagando por su traspaso o cedido. Mientras tanto, el plan del club blanco con este más que prometedor canterano no ha cambiado.

El cambio de agencia de representación ha supuesto que el central reciba más propuestas que antes. Desde Europa también llegó hace más de un mes la del Basilea. Los merengues no tienen ninguna duda de que el jugador también está centrado en su etapa.

Después de renovar este pasado verano, el proyecto que se estableció en torno a esa firma sigue siendo el mismo y no pasa por otro lado que no sea más responsabilidad según vaya creciendo en el Real Madrid. Tanto el club como el futbolista han dicho "no" a las últimas ofertas. Marín es el defensa del futuro para la entidad.

Rafa Marín celebra un gol con el Real Madrid Castilla. Real Madrid

A sus 19 años está en una campaña muy importante para su carrera. Se ha convertido en el jugador esencial para el Real Madrid Castilla. Este joven defensa ha presentado los suficientes galones como para que Ancelotti esté pendiente de la progresión del futbolista.

Alemania le quiere

Lo normal sería pensar en él para el futuro, pero la realidad es que este zaguero comienza a dar la sensación de que ya es presente. Es lógico que un equipo como el RB Leipzig al que no le tiembla el pulso cuando se trata de dar paso a una promesa se haya interesado por él.

El equipo alemán es especialista en apostar por jóvenes valores, unidos a futbolistas ya consagrados. Y eso le ha servido para convertirse en alternativa a los históricos clubes alemanes como Bayern, Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen.

Rafa Marín trata de robar un balón a Vinicius Júnior. Real Madrid

Dani Olmo es una de las referencias del once dirigido por Domenico Tedesco, equipo que eliminó a la Real Sociedad y que debido a la sanción del Spartak de Moscú ya se encuentra en cuartos de final de la Europa League. Esta experiencia en Europa y el rendimiento en Alemania hacen del Leipzig una opción más que interesante. Pero el Real Madrid está antes.

Espera al Madrid

Marín quiere esperar a conocer los planes del primer equipo para la próxima temporada con exactitud. Su rendimiento invita a pensar como cuarto central el próximo año. Está demostrando ser muy sólido en la zaga. Defiende bien los cruces, mantiene la concentración todo el encuentro y lee bien las trayectorias de los balones, anticipándose a los movimientos de sus rivales. Aún así, también se entiende que una cesión que le asegure minutos de élite es una buena opción.

No es una novedad su gran rendimiento porque ya la temporada pasada con el Juvenil ya dejó grandes destellos de su calidad. A pesar de ser espigado con su 1,90 metros tiene una buena velocidad punta que le permite tener confianza en su juego y ser capaz de atrapar a los atacantes rápidos en carreras largas. Eso lo combina con una capacidad para dominar el aire con grandes saltos que le permiten imponerse con facilidad en los duelos cuando el balón no va a ras de suelo. El Real Madrid tiene una joya que no debe desaprovechar.

[Más información: Take Kubo, el 'Messi Japonés' que quiere regresar al Real Madrid por la puerta grande]

Sigue los temas que te interesan