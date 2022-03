Streaming en directo | RCD Mallorca - Real Madrid (La Liga)

Nueva realidad para el Real Madrid: jugar un lunes. Superada la resaca de Champions League sin el mayor percance de los síntomas febriles de Eder Militao, los de Carlo Ancelotti juegan en un horario nada habitual para ellos en Palma. El RCD Mallorca probará esta versión que servirá de previa para El Clásico con el que se cerrará esta semana antes de que llegue el primer parón de selecciones del año. Quieren mantener las buenas sensaciones que se acumulan desde la histórica noche en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid afronta un partido trampa en su visita a Mallorca por muchos aspectos. El primero y fundamental, su situación en el campeonato. Se enfrentan el líder contra el decimosexto de la tabla que, además, viene de una racha de cuatro partidos consecutivos perdiendo. Por ello, la visita del mejor conjunto de La Liga es una oportunidad trascendental para darle la vuelta a la situación. El choque arrancará a las 21:00 horas y será dirigido por José María Sánchez Martínez. En el VAR estará David Medié Jiménez.

Un Mallorca muy necesitado de puntos que podría ver en la visita del líder una buena oportunidad para dar un golpe encima de la mesa e intentar sacar un resultado positivo que les haga coger moral para lo que resta de campeonato, las últimas diez fechas en las que se jugarán la permanencia. Habrá que ver qué decisiones toma el técnico italiano con su once titular, pero el hecho de haber tenido más tiempo del habitual para descansar, sin duda resta las ya de por sí pocas posibilidades de rotaciones.

Además, una victoria podría suponer un golpe definitivo a La Liga. Tras el pinchazo del Sevilla de Julen Lopetegui ante el Rayo Vallecano, los blancos se juegan la oportunidad de abrir diferencias por segunda jornada consecutiva. Ya lo hicieron en la pasada, cuando su goleada ante la Real Sociedad sirvió para dejar a los hispalenses a ocho puntos. Ahora, un triunfo ante el equipo de Luis García Plaza abriría la renta hasta los diez puntos con solo 10 jornadas por disputarse.

Fútbol de lunes

El Real Madrid no está acostumbrado a jugar en lunes, y eso podría pillar un poco desprevenida a la plantilla madridista. Este tipo de cosas parecen no tener importancia, pero dentro de una temporada donde todo está medido, cambiar los hábitos de días, como sucede con las rutinas de partido, puede jugar malas pasadas. El Mallorca intentará aprovecharse de esa situación aunque el conjunto de Carlo Ancelotti sabe que no tiene excusa.

Sea viernes, sábado, domingo o lunes, deben ganar para asestar un golpe casi definitivo a sus más inmediatos perseguidores. Tres puntos que pueden valer un colchón de paz y tranquilidad después de atravesar semanas convulsas. Ganar al Mallorca significará afrontar El Clásico del próximo fin de semana de nuevo en la cresta de la ola como ya sucedió en las semifinales de la Supercopa de España. Una derrota o un pinchazo supondría volver a las dudas de antaño.

Cómo seguir el partido

Desde EL BERNABÉU os ofrecemos varias opciones para seguir el encuentro en directo. Los fans del Real Madrid y Mallorca podrán ver el minuto a minuto comentado en nuestra narración en vivo.

Otra opción es seguir, a través del player que se puede ver en la parte superior de esta página, el partido en directo con todos los datos que necesitas conocer. Gracias a YouTube, los aficionados podrán ver el minuto a minuto del partido, comentar y compartirlo con todos sus amigos.

