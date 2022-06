El FC Barcelona pide que se tomen "medidas contra las intimidaciones a los árbitros" del Real Madrid

La polémica arbitral del segundo partido de la final de la Liga Endesa entre el Barcelona y el Real Madrid sigue dando que hablar. Josep Cubells cree que durante los instantes finales de la victoria del cuadro culé se vieron actuaciones por parte de los jugadores merengues que "pudieron intimidar a los colegiados". El directivo responsable de la sección de baloncesto azulgrana pidió "medidas" contra los gestos de los blancos, que protestaron por varias jugadas.

En el Madrid no se explican el arbitraje del partido. Del manotazo a Causeur que fue ignorado a la acción que decantó el marcador final. El Barça se llevó el partido desde la línea de tiros libres por una dudosa falta de Walter Tavares sobre Higgins. En las imágenes se aprecia cómo es Pérez Pizarro el que señala la falta y hace el gesto de empujar como argumento a su decisión. No hay rastro de tal empujón en la jugada.

Yabusele o Rudy Fernández acabaron el partido acalorados, aunque Chus Mateo, entrenador del Real Madrid ante la baja de Pablo Laso, no quiso añadir más leña al fuego: "No hablamos de los árbitros. Jugamos al baloncesto. Durante el partido intentas valorar con ellos si sus llamadas arbitrales son las correctas. Ellos son los jefes, valoran si ha sido falta o no. Forma parte del juego. Ya no existe el arbitraje, sólo nos centramos en el tercer partido", dijo.

Josep Cubells: "Entendemos que se tomarán todas las medidas para que este tipo de intimidaciones no vuelvan a suceder" pic.twitter.com/wgpCPBueKm — Barça Basket (@FCBbasket) June 16, 2022

Las acciones fueron muy comentadas en las redes sociales y Cubells también dio la valoración culé de los hechos. "Al final del partido, fruto de la tensión, se vieron determinadas actuaciones que entendemos que pudieron intimidar a los colegiados que arbitraron el partido. Nos sorprende que estas actuaciones, tanto la que pasó en la pista, como la que ocurrió en el túnel de vestuarios, no se trasladaran al acta arbitral", señaló.

"Los árbitros son fundamentales en el desarrollo de los partidos, estamos seguros de que se pondrán todas las medidas necesarias para que no vuelvan a suceder estas intimidaciones en los próximos partidos de la final", finalizó. Sobre la victoria de su equipo, Cubells comentó que "nos la merecíamos y la necesitábamos. El Palau apoyó durante todo momento al equipo, especialmente en los momentos difíciles".

[Enfado enorme del Real Madrid en el Palau: "Los árbitros le dan el partido otra vez al Barça"]

El club blanco tenía la oportunidad de llevarse la serie a la capital con un 2-0 a favor, pero la actuación de los árbitros este miércoles en el Palau se lo impidieron. Yabusele o Nigel Williams-Goss, este desde casa, fueron algunos de los madridistas que mostraron en público su enfado por el arbitraje.

"Increíble. Es necesario parar esto", escribía Yabusele en sus redes tras el partido. El ala-pívot francés ya se encendió en la pista, lanzándose acaloradamente tras el pitido final contra el colegiado Pérez Pizarro, el principal señalado del cuerpo arbitral. En el acta no se reflejó este incidente. Fue más expresivo en sus redes el estadounidense Williams-Goss. Lesionado, el base estalló en su cuenta de Twitter: "Los árbitros les dan el partido otra vez... Increíble. ¡No entiendo esto en absoluto! ¡¡¡Que los equipos decidan quién gana y quién pierde!!!".

