El Real Madrid hace los deberes del mercado de fichajes pronto: las ventas marcan el resto del verano

Es junio, pero el Real Madrid ya ha hecho gran parte de su verano. El mercado de fichajes de fútbol se prolongará hasta casi septiembre y caben sorpresas, pero el trabajo de la dirección deportiva está centrado en dar salida a jugadores. Las llegadas de Aurélien Tchouaméni y Toni Rüdiger eran prioritarias tras lo acontecido tanto con Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ahora, todo queda a la espera de que lleguen ofertas, se tomen decisiones con algunas ventas y se produzcan cesiones clave para el desarrollo de las jóvenes promesas.

Hay dos contratos que pesan en la plantilla: Luka Jovic y Mariano Díaz. Después de que se haya dejado claro que Eden Hazard cuenta para la plantilla, el ataque solo cuenta con la duda de Marco Asensio. Además, si salen los dos delanteros, Borja Mayoral vivirá una última campaña decisiva en el Real Madrid. En el centro del campo se espera una decisión de Dani Ceballos. En la defensa y la portería, Jesús Vallejo y Andriy Lunin podrían salir cedidos.

En esa línea podría haber otra llegada: Fran García para el lateral izquierdo. La posibilidad de completar el ataque con algún otro delantero por ahora está cerrada, en función de lo que suceda con los que ya están en plantilla. En los últimos días han soñado Serge Gnabry y Gabriel Jesús, ambos descartados. Aunque hay otros en cartera, no se planea hacer ningún movimiento. El verano de compras podría acabar con los dos fichajes que ha completado el club en este mes.

Ventas

Las sensaciones que transmite el club son de que las ventas más fáciles serían las de Marco Asensio y Luka Jovic. Ambos cuentan con ofertas, aunque sus casos son diferentes. El español también tiene una oferta de renovación del Real Madrid. La cuestión está en si satisface lo suficiente al jugador mallorquín. La entidad espera una respuesta, ya que han llegado propuestas para su salida. Con el delantero serbio no se cuenta y se trabaja con los representantes para aclarar su futuro.

Mariano va a ser un verano más una piedra en el camino de los intereses de la entidad. Su alta ficha ha lastrado a la entidad cada temporada, siendo un jugador poco apreciado por los diferentes entrenadores. Aún así, ha insistido cada temporada por ganarse los minutos en el campo y vistiendo la camiseta del Real Madrid. Ha rechazado todas las ofertas de salida, tanto cesión como venta, y cuesta creer que este año haga algo distinto. Lo único que podría cambiar su situación es que acaba contrato en 2023 y podría agradecer a la entidad estos años dejando algo de dinero en las arcas.

Más claro es el caso de Dani Ceballos. El jugador acaba de ver cómo llega Tchouaméni, aunque ello no haga que el club siga valorando su figura. El centrocampista quiere minutos porque cree que puede tener un hueco en la selección para el Mundial de Qatar 2022. Además, cuenta con un club que desea volver a unir sus caminos: el Real Betis. El de Utrera ahora mismo cuenta con muchas posibilidades de salir rumbo al equipo sevillano.

A partir de ahí, se podrían producir varias cesiones. El padre de Andriy Lunin presiona para que su hijo pueda lucirse en algún club de Segunda División. Jesús Vallejo no valora una salida a toda costa tras la llegada de Rüdiger, pero no cierra la puerta a poder tener minutos en una entidad de Primera División. Las que están seguras son las de Take Kubo y Reinier, con el futuro de Álvaro Odriozola aún por decidirse y un Brahim Díaz que tiene otro año más apalabrado con el AC Milan.

¿Más incorporaciones?

La retirada de Marcelo ha dejado un hueco en el lateral izquierdo. El club, tras el fichaje de Rüdiger, se ha asegurado poder utilizar a David Alaba de forma regular en esta posición y rotar con Ferland Mendy. Miguel Gutiérrez saldrá cedido para que acumule experiencia en una liga de más nivel. Es por ello por lo que todo apunta a Fran García. El club valora firmarle para completar la plantilla, aunque no está decidido. El jugador saldría barato porque la entidad mantiene el 50% de sus derechos.

El ataque es la única línea que no ha recibido por el momento ningún nuevo jugador. El hecho de tener a varios cedidos en estas posiciones hace que la entidad sea reticente a nuevas incorporaciones de largo plazo. La única posibilidad que se contempla para apostar por algún jugador que se sigue de cerca como Rayan Cherki es que salgan los tres delanteros (Mariano, Jovic y Mayoral) y también lo haga Asensio.

Cabe destacar que sólo hay dos jugadores sin relevo generacional en la plantilla: Carvajal y Benzema. Esas serían las únicas posiciones en las que el Real Madrid podría hacer otro movimiento este verano. En cualquier caso, sería una sorpresa que sucediera.

