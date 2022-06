Miguel Gutiérrez, ante su gran reto: recuperarse físicamente y consagrarse en el primer equipo

No ha sido una temporada fácil para Miguel Gutiérrez, que comenzó el curso con minutos y oportunidades en el primer equipo y lo ha acabado recuperándose de una larga lesión. El lateral izquierdo del Castilla es una de las perlas de 'La Fábrica' y en el club siempre se le ha visto como uno de los laterales izquierdos del futuro. Pero de momento no ha sido capaz de asentarse en el equipo de Carlo Ancelotti.

De hecho, ya con Zidane en la temporada 2020/2021 tuvo minutos en un equipo asolado por las lesiones y que tuvo que tirar de su primer filial en ocasiones para completar incluso las convocatorias mientras se estaba jugando La Liga. Un momento que aprovechó Miguel, que jugó seis partidos en los que demostró por qué su nombre resuena con fuerza por Valdebebas desde hace años. Con esa proyección comenzó la temporada 2021/2022, y también con un nuevo entrenador.

Las primeras semanas de competición le ayudó que Mendy arrastraba una lesión desde la temporada anterior y que el capitán, Marcelo, había bajado su rendimiento. En ese momento Miguel tuvo hasta tres partidos de liga con 'los mayores' en los que se le vieron eso detalles de los que siempre se ha hablado en la Ciudad Deportiva: un lateral con gran vocación ofensiva y una pierna izquierda que es un guante a la hora de poner centros.

Miguel Gutiérrez, durante un partido con el Real Madrid Castilla. AFP7 / Europa Press

Precisamente tras una victoria en casa frente al Mallorca mostró su alegría por jugar con el primer equipo y poder debutar en el Bernabéu, algo que no había podido hacer la temporada anterior por las obras en el estadio: "Creo que todo canterano sueña con un momento como este. Jugar en el Bernabéu, con la afición madridista, con el equipo, que me ha acogido muy bien. El Bernabéu impacta. Ese mismo día le reveló lo que le pidió Ancelotti para cuando juegue con el primer equipo: "Que sea yo mismo, con personalidad, que no me corte".

En ese momento todo parecía que iba a ir sobre ruedas para el lateral izquierdo, pero la vuelta de Mendy le cerró las puertas, por lo que tuvo que volver al Castilla de Raúl González con el que ya había ganado en 2020 la Youth League. En ese momento Miguel Gutiérrez no se iba a rendir, a pesar de su juventud ya sabe lo que es enfrentarse a grandes retos, como la colitis ulcerosa severa que sufrió a finales de 2021 y que le dejó varios meses fuera de los terrenos de juego.

Takefusa Kubo persigue a Miguel Gutiérrez REUTERS

Sufrió un grave problema estomacal, pero del que se recuperó para intentar dar el salto al primer equipo. Precisamente tras volver al Castilla fue de nuevo decisivo para su equipo, echando el cerrojo en defensa y aportando en ataque en forma de asistencias. Pero las dificultades que había sufrido en el pasado iban a volver. Se contagió de Covid, tuvo varios problemas físicos y finalmente se lesionó del menisco.

Esta lesión, de la que fue operado el 1 de abril y ya está recuperado, ha sido la que le ha cerrado definitivamente las puertas del primer equipo en la segunda parte de esta campaña. La noticia positiva para Miguel es que acabó la temporada disputando minutos con el Castilla, por lo que se espera que este disponible para la pretemporada del primer equipo si Ancelotti así lo considera.

Una competencia feroz

Y aquí comienza el nuevo reto deportivo para el defensa blanco e internacional Sub19 con la selección española, que tendrá que ganarse un puesto entre los mayores. Un desafío mayúsculo, ya que hacerse un hueco en el actual campeón de Europa y de liga siempre es complicado.

A pesar de las palabras del técnico italiano, este año los mirlos de la cantera blanca no han gozado de demasiadas oportunidades. Al igual que Miguel, tanto Antonio Blanco, como Marvin, Sergio Arribas o Peter Federico han pasado de puntillas y su presencia ha sido testimonial en los partidos que ha jugado el Real Madrid este curso.

Por si fuera poco, el Real Madrid se ha reforzado en defensa con la llegada de Antonio Rudiger, lo que deja a Miguel Gutiérrez con menos opciones. "Nunca estoy satisfecho, siempre quiero jugar cada vez más y cada día estoy trabajando y entrenando muy bien para aprovechar las oportunidades cuando las tenga", dijo en septiembre sobre las posibilidades de jugar regularmente con el Real Madrid.

De hecho, la posición de lateral izquierdo es una de las incógnitas para la próxima temporada en el Santiago Bernabéu. Tras la marcha de Marcelo, el único lateral izquierdo puro de la primera plantilla es Mendy, un indiscutible en el 'once'. Tanto David Alaba como Nacho Fernández saben lo que es jugar en esa demarcación, pero no es su posición más habitual y durante este año han actuado principalmente como centrales.

Miguel Gutiérrez en el partido contra el Glasgow Rangers

La otra opción es acudir al mercado en busca de un complemento para Mendy, y el también canterano del Madrid y actual jugador del Rayo Vallecano, Fran García, ha sonado con fuerza en los últimos meses. El Madrid todavía posee el 50% de los derechos federativos del jugador rayista, y de llevarse acabo esa operación, Miguel Gutiérrez tendría pocas opciones y se vería abocado a una cesión.

Desde el club se considera que Miguel Gutiérrez necesita curtirse una o dos temporadas fuera del Real Madrid y mejorar, sobre todo, defensivamente. Por eso un préstamo es una de las posibilidades que han ganado más fuerza en los últimos tiempos con un canterano que saldría por primera vez de Valdebebas desde que llegó, cuando era alevín de primer año.

Esa opción está sobre la mesa, ya que la 1ª RFEF se le va quedando pequeña y para seguir creciendo y poder ganarse un hueco en el Real Madrid tendría que competir al máximo nivel. Una fórmula (en forma de cesión o de compra con opción de recompra) que otros futbolistas de la cantera han utilizado con éxito en el pasado para asentarse después en el primer equipo, como Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Fede Valverde o Mariano Díaz.

